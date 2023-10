Fiere, Lollobrigida: Cantiano Cavalli, raccontiamo le qualità del nostro territorio per creare ricchezza. VIDEO

“Ringrazio tutti coloro che con associazioni e grande pazienza hanno tenuto in piedi attività che raccontano il cavallo e le razze autoctone. Per me è un onore che il Masaf investa sui grandi eventi, non solo quantitativi ma qualitativi e questo è un evento eccezionale. Infatti è molto importante valorizzare la nostra storia, il nostro cibo e le nostre tradizioni per attrarre turisti e valorizzare un turismo che si spalmi durante l'anno e non solo nelle fasce tradizionali. Questo permette di far crescere quella ricchezza che poi può essere distribuita. Oggi investiamo sulle imprese e sulle potenzialità per creare ricchezza.”

“Siamo qui oggi a raccontare quanto per noi sia importante l'allevamento equino e lo sosteniamo nelle sue eccellenze” – così il Min. Lollobrigida all’incontro Cantiano Fiera Cavalli presso la sala stampa della Camera dei Deputati – “ senza dubbio questo è un momento nel quale si valorizzano le razze autoctone e anche un settore che spesso è stato trascurato”