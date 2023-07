Filiera del Grano, Fini: Entro la pausa estiva convocato tavolo di filiera. Disponibilità da parte del ministro

"Abbiamo chiesto massimo sostegno per quel che riguarda la filiera del grano grano duro e del grano tenero. Abbiamo chiesto la ricomposizione e la ricostituzione della CUN nazionale. Abbiamo chiesto di anticipare l'entrata in vigore di Granaio Italia e abbiamo anche richiesto accordi di filiera pluriennali in modo tale da stabilizzare meglio i prezzi. Abbiamo ricevuto tanta disponibilità. C'è disponibilità a convocare subito, immediatamente un tavolo di filiera per discutere di queste proposte, per cercare di trovare una soluzione soprattutto nei confronti della parte produttiva che oggi versa in condizioni di grande difficoltà. Tempo è stato dato per convocare il tavolo prima della pausa estiva, quindi nei prossimi giorni verrà convocato un tavolo per cercare di trovare una soluzione a questi problemi e cercare di trovare soprattutto le risposte verso il mondo produttivo".

Così ad AGRICOLAE Cristiano Fini, presidente Cia-Agricoltori italiani, dopo l'incontro avvenuto al Masaf con il Ministro Lollobrigida sulle criticità del settore del grano in Italia.