Filiera Italia augura buon lavoro a Decaro e agli altri Europarlamentari italiani

"Buon lavoro a Antonio Decaro per la nomina a Presidente della Commissione ambiente del Parlamento Europeo" afferma Luigi Scordamaglia, Amministratore Delegato di Filiera Italia.

"Un ruolo chiave in una Commissione importante in cui confluiscono le esigenze di protezione del consumatore con quelle di tutela ambientale e, a volte mancata in passato, di tutela di un modello produttivo agroalimentare sostenibile. Siamo certi, anche sulla base delle sue esperienze passate, che potrà svolgere il suo impegnativo compito coniugando esigenze troppo spesso vissute in passato come in contrasto, ma in che realtà sono parte di un unico sistema. Un lavoro svolto assieme a tutti gli altri Europarlamentari italiani che affiancheranno il Presidente De Caro in ComENVI e a cui facciamo i medesimi auguri.".