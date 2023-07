Filiera pasta, Urso: incontro importante con aziende per vincere inflazione. Ridurre superficie coltivabile in Ue follia ideologica. VIDEOINTERVISTA

“Un incontro importante e significativo con un settore che determina quello che è poi il paniere alimentare nazionale. Domani incontrerò i rappresentati della grande distribuzione e definiremo poi una politica con il consenso di quelli che sono gli attori economici per accelerare la discesa dei prezzi e che si sta già manifestando nel paese.

Così il ministro del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’incontro organizzato al Ministero delle imprese e del made in Italy con le aziende della filiera della pasta.

“Abbiamo già fatto interventi nel disegno di legge sul Made in Italy che riguardano le imprese italiane, abbiamo istituito un fondo strategico per le fiere del Made in Italy e stabilito norme importante su concorrenza sleale, italian sounding e contraffazione, oltre che su formazione. Il governo è impegnato per tutelare e rafforzare le filiere del Made in Italy e l’alimentazione è una delle nostre punte d’eccellenza.

L’inflazione si sta riducendo ma dobbiamo accelerare questa discesa affinché non diventi strutturale. Per questo stiamo affrontando la questione sia per quanto riguarda il caro voli ed ho già sentito in merito il ministro Salvini. Allo stesso modo oggi ho ascoltato col ministro Lollobrigida i pastai italiani e domani i rappresentanti della gdo.

Ci stiamo battendo in Ue perché non si riduca la superficie coltivabile, una follia ideologica. Abbiamo posto nell’alimentazione e nella sovranità alimentare una delle linee di condotta del governo.”