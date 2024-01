Fine 2023, Mattarella: L’unità della Repubblica è un modo di essere, di intendere comunità nazionale. Uno stato d’animo che non si impone

"Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione. O dall'indifferenza. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi per timore che le impetuose novità che abbiamo davanti portino soltanto pericoli. Prima che un dovere, partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà. Anche un diritto al futuro. Alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità. Ciascuno per la sua parte".

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del discorso di fine anno al Paese ricordando come occorra contrastare l'idea di una società pervasa da quella "cultura dello scarto". E poi un saluto a Papa Francesco "cui rivolgo un saluto e gli auguri più grandi. E che ringrazio per il suo instancabile Magistero".

Il presidente della Repubblica prosegue sottolineando come chi ha pubbliche funzioni deve garantire la libertà. E pone l'accento sull'Intelligenza artificiale. "La democrazia è fatta di esercizio di libertà. Libertà che, quanti esercitano pubbliche funzioni - a tutti i livelli - sono chiamati a garantire. Libertà indipendente da abusivi controlli di chi, gestori di intelligenza artificiale o di potere, possa pretendere di orientare il pubblico sentimento".

"Ascoltare significa saper leggere la direzione e la rapidità dei mutamenti che stiamo vivendo. Mutamenti che possono recare effetti positivi sulle nostre vite. La tecnologia ha sempre cambiato gli assetti economici e sociali. Adesso, con l'intelligenza artificiale che si autoalimenta, sta generando un progresso inarrestabile. Destinato a modificare profondamente le nostre abitudini professionali, sociali, relazionali". "Ci troviamo nel mezzo di quello che verrà ricordato come il grande balzo storico dell'inizio del terzo millennio. Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana. Cioè, iscritta dentro quella tradizione di civiltà che vede, nella persona -e nella sua dignità- il pilastro irrinunciabile".

Secondo Mattarella, con l'intelligenza artificiale che si autoalimenta, si sta generando un progresso inarrestabile.

Poi i migranti: "affermare i diritti significa anche non volgere lo sguardo altrove di fronte ai migranti".

E ancora, l'evasione fiscale: "prima che un dovere, partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà. Anche un diritto al futuro. Alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità. Ciascuno per la sua parte. Significa contribuire, anche fiscalmente. L'evasione riduce, in grande misura, le risorse per la comune sicurezza sociale. E ritarda la rimozione del debito pubblico; che ostacola il nostro sviluppo".

La forza della Repubblica "risiede nella sua unità. L'unità non come risultato di un potere che si impone. L'unità della Repubblica è un modo di essere. Di intendere la comunità nazionale. Uno stato d'animo; un atteggiamento che accomuna; perché si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace", conclude ricordando come siano "valori che la Costituzione pone a base della nostra convivenza. E che appartengono all'identità stessa dell'Italia".