Fisar lancia la campagna associativa 2024: 52 anni di Eno-esperienze

52 anni di Eno-esperienze, questo il claim dellacampagna di associativa 2024 di Fisar, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, che da gennaio dà il via alle iscrizioni per vecchi e nuovi tesserati.

Fisar, punto di riferimento nazionale per la sommellerie, punta sulle esperienze che offre a chi sceglie di iscriversi con attività che accompagneranno gli associati per tutto il 2024, supportate dall’esperienza di oltre mezzo secolo di una federazione fondata nel 1972.

A fronte di una spesa di soli 70€, 40€ per gli under 25, Fisar permetterà infatti di accedere a importanti scontistiche per i principali eventi enologici italiani, come Vinitaly, Slow Wine Fair, Fivi, Merano Wine Festival, Golosaria, Champagne Experience, Fiera dei Vini di Piacenza, oltre che a tutti gli eventi in cui verranno coinvolte le delegazioni locali di Fisar.

Durante tutto l’anno, le 82 delegazioni locali che compongono Fisar, sparse su tutto il territorio italiano da nord a sud, organizzano inoltre quotidianamente degustazioni, approfondimenti e masterclass dedicate alla promozione culturale del vino riservate agli associati.

Dal 1972, Fisar significa professionalità del settore della sommelier, non solo grazie ai corsi di formazione strutturati su tre livelli che, dopo l’esame finale, permettono di fregiarsi della qualifica professionale di sommelier, ma anche portando avanti il concetto di formazione continua che viene offerta a tutti gli associati tramite esperienze dirette in vigna e nel calice e lo studio.

Ogni associato viene inoltre abbonato alla versione cartacea de Il Sommelier, la rivista trimestrale di Fisar fondata nel 1983 e vincitrice del premio “Miglior Rivista dedicata al mondo del vino nel 2020” aiGourmand Awards, che verrà spedita direttamente a casa di ogni associato. Inoltre, a tutti gli iscritti verrà recapitata la guida Slow Wine 2024. Proprio i sommelier di Fisar hanno contribuito infatti in maniera significativa alle 25.100 etichette e alle 2.006 cantine raccontate nella guida. Gli associati Fisar godono inoltre di una speciale scontistica sull’editoria settore vino di Slow Food Editore.

L’immagine simbolo di questa campagna è la “Bubbles” disegnata da Gabriele Siesto, medico e corsista Fisar e vincitore del concorso “Progetta la tessera Fisar 2024”. In “Bubbles” sono riprodotte le sensazioni associate al vino, cercando di catturare in immagini i fluidi, le densità, le bollicine, i riflessi, gli aromi e i gusti riprodotti nella più ampia palette di colori possibile con uno stile che si avvicina alla psichedelica. I movimenti dinamici a fianco e intorno a una bottiglia e un calice rappresentano proprio le esperienze che solo il vino è capace di donare.

“Eno-Esperienze: abbiamo scelto questo claim perchè Fisar significa davvero poter fare esperienza diretta del mondo del vino”. Spiega roberto Donadini, Presidente di Fisar. “Chi sceglie di associarsi con noi sceglie infatti di entrare in una famiglia di oltre 15.000 persone che condividono la stessa passione. Una delle grandi qualità di Fisar è la capillarità del suo sistema di delegazioni che si sviluppa in tutta Italia: questo ci permette permeare in tutto il sistema vitivinicolo italiano e di offrire ai nostri associati delle Eno-esperienze che non si potrebbero fare altrove: l’accesso a eventi fieristici, degustazioni esclusive, convenzioni con 179 ristoranti in tutto il Paese, oltre che un sistema professionale che ogni anno aiuta tantissimi sommelier a trovare lavoro”.