Riforma fiscale, Giansanti: chiediamo al paese di rendere competitive sui mercati imprese agroalimentari. VIDEOINTERVISTA

"La giornata di oggi l'abbiamo voluta come Confagricoltura, proprio per dimostrare cosa deve fare il sistema Italia per essere sempre più forte. Noi oggi abbiamo un settore che è diventato strategico e fondamentale, che è quello dell'agroalimentare, settore che oltre a essere il primo settore dell'economia del Paese è fondamentale è necessario per garantire cibo di qualità in sicurezza, in quantità, tutti i giorni tanto ai cittadini italiani quanto a quelli del mondo. Stiamo vivendo una stagione difficile - il cambiamento climatico, gli effetti del mercato, l'inflazione, la guerra alle porte dell'Europa -, in una situazione come questa dobbiamo avere il coraggio di fare proposte, cosa che abbiamo fatto in questi mesi e avere un governo in grado di dare quelle risposte che le imprese si aspettavano".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura,a margine del convegno organizzato da Confagricoltura su "La riforma fiscale e lo sviluppo delle attività agricole innovative e delle agroenergie".

"Il Governo ha dato le risposte che le imprese si aspettavano. La stabilità fiscale è un elemento fondamentale per le imprese perché quando si parla di fiscalità, ribadisco, è un tema importante per i cittadini e per le imprese, perché giusto pagare le tasse, dall'altro avere un quadro di stabilità certo, definito negli anni a venire, diventa un elemento di competitività per le imprese.

Non dimentichiamoci mai che più costa fare un prodotto alimentare e maggiore sarà il costo che i consumatori sopporteranno. Quindi in questa dimensione il governo ha fatto delle scelte molto pragmatiche, molto ragionate e che garantiscono stabilità agli agricoltori per quello che riguarda la capacità produttiva in un quadro di competitività di impresa. Ecco, questo è quello che noi chiediamo al nostro Paese: di essere messi in condizione di essere competitivi nei mercati".