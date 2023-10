Fitofarmaci, Ghidoni: Nuovo regolamento è vittoria del buonsenso

“Per una volta anche in Europa ha vinto il buonsenso. Con 26 voti favorevoli, 3 astenuti e 9 contrari la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento UE ha varato un cambio di passo storico in favore dell’uso dei fitofarmaci. Come richiesto da agricoltori e associazioni, e come da sempre auspicato dalla Lega, si è trovato un accordo per ridisegnare un calendario con scadenze più realistiche e sostenibili per le imprese agricole e i produttori. L’eliminazione dell’utilizzo di questi prodotti sarà sempre più progressiva, con l'obiettivo di una riduzione del 50% entro il 2035. Agli Stati membri sarà tuttavia concesso di stabilire obiettivi nazionali di riduzione di almeno il 35%. Altro dato importante, è stato scongiurato l’obbligo per gli agricoltori di utilizzare registri elettronici per documentare le pratiche preventive e le applicazioni di pesticidi. L’ambiente non si salva senza l’uomo, il suo lavoro e le sue tradizioni. Un passo alla volta lo stanno capendo persino gli integralisti green”.

Lo ha dichiarato l’europarlamentare Lega Paola Ghidoni, membro titolare della Commissione Agri al Parlamento europeo.