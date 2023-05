Fitofarmaci, Lollobrigida: Con calo produzioni e aumento import alcuni paesi Ue possono avere vantaggi commerciali da riduzione fitofarmaci

Riguardo ai fitofarmaci "è evidente che sono dei medicinali che servono ad affrontare patologie e fitopatie che distruggono alcune culture. Questo è un fatto e soluzioni alternative oggi non ce ne sono. Inoltre è un altro fatto che l'agricoltura più sostenibile sia in Europa, in particolare in Italia. È un altro fatto consolidato e quindi se uno ragiona pragmaticamente dovrebbe invertire i fattori e dire: sviluppiamo al più presto le tecnologie di evoluzione avanzata -che non c'entrano niente con gli OGM che mutano le specie-, qui si tratta di far progredire più rapidamente alcune specie che invece richiederebbero un tempo più lungo.

E allora noi ci aspetteremmo da parte del commissario un maggior rispetto del Parlamento, che fino a prova contraria è l'espressione più alta e democratica dei cittadini europei. Occorre un approccio che dica lavoriamo subito sulla ricerca, creiamo piante in grado di essere resistenti alle fitopatie ed essere più sostenibili in termini ambientali così da ridurre ancora i fitofarmaci."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento al Festival Economia di Trento.

"Altrimenti succede che noi riduciamo le nostre produzioni in Europa, ma non smetteremo di consumare quelle merci ed allora le dovremo acquistare. Dovremmo importare? E da dove le importiamo queste merci? Da nazioni che usano magari 10, 20 o 30 volte la quantità di pesticidi che noi vietiamo nel continente europeo.

Poi, ma questa potrebbe essere una cattiveria, da dove le facciamo entrare? Magari da Rotterdam? E allora qualcuno potrebbe avere interesse in termini commerciali ad avvantaggiarsi di un processo di questa natura con una riduzione delle produzioni europee e un vantaggio magari di accesso da luoghi specifici del nostro continente.

Dobbiamo essere chiari io credo che le elezioni del 2024 potranno portare maggiore chiarezza sugli indirizzi che ci vogliamo dare. Noi faremo di tutto per garantire un sistema di agricoltura che permetta in condizione di parità di consumo di suolo maggiori produzioni.

Questo è il ragionamento per arrivare a una rivoluzione verde realmente applicata, che garantisca l'ambiente ma che allo stesso tempo garantisca la produttività e per questo l'equità sociale. Perché l'altro elemento che manca sempre in questi ragionamenti è che impoverire le nostre produzioni significa impoverire un'intera economia e quindi mettere a rischio il nostro modello sociale, e dove manca l'agricoltura manca anche la manutenzione del territorio.

L'uomo non è, come qualcuno ha voluto provare a farci intendere in questi anni, un potenziale nemico dell'ambiente, l'uomo, un elemento importante all'interno dell'ambiente per garantirne la qualità e riequilibrare alcune criticità. Lo stiamo verificando in ogni area dove manca l'agricoltura, dove manca l'allevamento non c'è un miglioramento dell'ambiente, anzi molto spesso c'è l'esatto opposto.

Dove c'è cibo c'è democrazia, perché è più facile leggere anche nella mappa del mondo quali siano state le criticità che hanno fatto emergere la primavera araba piuttosto che altre criticità. C'è l'assenza di cibo, nascono delle conflittualità e allora riuscire a dare cibo di qualità per tutti significa garantire una giustizia e un'equità che può durare. Inoltre l'altro elemento, quello della sicurezza in termini di qualità produce benessere perdurante, ma c'è un tentativo di mistificazione nel quale qualcuno cade, immaginando che la standardizzazione dei prodotti e di cibi che non hanno nulla a che vedere con l'allevamento tradizionale possano essere la soluzione.

Noi non la vediamo come soluzione perché non produce cibo di qualità. Con ogni probabilità può creare criticità alla salute. Per questo in Italia l'abbiamo vietato e può inoltre creare criticità per l'ambiente, perché significa sottrarre all'agricoltura e all'allevamento la manutenzione del territorio.

Questo poi è sicuramente devastante per il nostro sistema produttivo di alta qualità, perchè si può produrre in laboratorio in nazioni dove manca il rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Si può inoltre delocalizzare anche queste produzioni in parti del mondo dove tutto costa meno, per poi rivendere all'Occidente gli stessi prodotti.

Dividendo il mondo in due fasce di popolazione: quelli che mangiano prodotti di qualità e che se li possono permettere e invece una gran parte di cittadini meno abbienti costretti a mangiare cibo di scarsa qualità. Questo non è futuro perché in alcune nazioni, che io stimo ed ammiro da tanti punti di vista come gli Stati Uniti, questa divaricazione alimentare già esiste ed ha prodotto una divaricazione anche sul livello di benessere fisico delle persone.

Noi abbiamo negli Stati Uniti un 77% di sovrappeso e un 36% di obesità che ovviamente in Italia è tre quattro cinque volte inferiore grazie alla nostra alimentazione. Noi vorremmo aiutare gli Stati Uniti ad invertire questa tendenza anche nel loro interesse avendo una salute perdurante, piuttosto che assorbire metodologie che possano portare gli stessi risultati con un incremento delle criticità per il nostro sistema sanitario."