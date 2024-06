Acqua, Lasagna: rompere tabù consumo di acqua in agricoltura, serve buon governo risorsa idrica. VIDEOINTERVISTA

Roma - "La centralità dei fiumi per l'agricoltura è totale, essenziale. Le grandi civiltà nascono intorno ai fiumi e il sistema fluviale che si irraggia dalle Alpi in tutta Europa ne è prova. Il Reno, il Danubio, il Rodano e il Po: il ragionamento di oggi verte intorno a questi quattro grandi fiumi. Il mio intervento, evidenziandone la centralità, evidenziandone come la corretta azione tra mondo antropico, tra agricoltura e gestione del fiume, può diventare un'opportunità anche per ridare un'identità a un territorio".

Così ad AGRICOLAE Alberto Lasagna, direttore Confagricoltura Pavia, a margine dell'incontro "Un futuro POssibile" sulla gestione dei grandi fiumi in Italia, organizzata presso la sede della confederazione a Roma.

"L'agricoltura svolge un ruolo di collegamento e svolge il ruolo di link di tutti questi elementi. Pensiamo al ruolo della falda freatica, che è sconosciuta, ma che è uno dei grandi serbatoi che alimenta il Po. E questo serbatoio a sua volta, è alimentato dall'agricoltura. Ecco che in una logica di governo del territorio, governo delle aree fluviali, non intese come elementi lineari ma intesi come bacini ampi, l'agricoltura diventa il protagonista assoluto.

Il furore ideologico che sta portando a togliere acqua all'agricoltura per lasciarla nei fiumi, in realtà rischia di danneggiare finanche l'ambiente fluviale, perché toglie quella capacità di laminazione, di regolazione rappresentata dall'uso, che non è consumo, dell'acqua in agricoltura. Rompiamo il tabù del consumo dell'acqua in agricoltura e introduciamo un elemento di buon governo dell'acqua, dove l'agricoltura lo fa dal 1200, da quando i benedettini inventarono la bonifica".