Flavescenza dorata, Ghidoni incontra sott. D’Eramo: Al lavoro per salvare vigneti del nord Italia

“La Flavescenza dorata è una patologia gravissima che mette a repentaglio la viticoltura del nord Italia. In meno di un anno è in grado di portare a morte un intero vigneto - ha dichiarato la parlamentare europea del gruppo Lega - ID Paola Ghidoni, componente della Commissione Agricoltura - L'agente patogeno della flavescenza è un batterio privo di parete cellulare, potenzialmente sensibile a trattamenti antibiotici il cui uso è tuttavia vietato. Al momento non esiste quindi un rimedio diretto per combatterla e molti coltivatori sono costretti a vedere estinguere la loro fonte di sostentamento. Per questo, in ogni sede, stiamo lavorando per trovare una soluzione efficace e definitiva, nel rispetto dell’ambiente. Ho avuto su questo un confronto con il sottosegretario D’Eramo, che ben conosce il problema. L'Italia non può permettersi di perdere un patrimonio inestimabile di biodiversità e una produzione d'eccellenza che è fonte di sostentamento per decine di migliaia di famiglie”.