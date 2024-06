Flormart, Cellie: assist alla community produttori per andare sul mercato disintermediato. VIDEOINTERVISTA

"Durante il periodo Covid, ed anche quello successivo condizionato dai conflitti, si pensava che le fiere avessero declinato un po' il loro ruolo, invece le stiamo scoprendo sempre più attuali. Sono momenti di riunioni imperdibili per le community, le quali si vedono virtualmente per fare negoziazioni, ma si vedono in fiera per decidere il futuro del loro settore".

Così ad AGRICOLAE Antonio Cellie, Ad fiere di Parma, a margina della presentazione al Masaf della prossima edizione di Flormart.

"Qui mi aggancio al tema della funzione di Green Italy. Questa fiera deve diventare il momento in cui il settore fa il punto su se stesso, sul vivaismo, che vale 3,1 miliardi, ma in realtà è ancora poco rispetto ai 28 miliardi che vale a livello mondiale e 12 a livello europeo e dove noi italiani possiamo giocare lo stesso ruolo che giochiamo in altri comparti strategici del made in Italy, la moda, il vino, l'agroalimentare e ovviamente anche il forniture, il mondo del legno arredo.

Credo che la Fiera debba diventare quello che è stato il Cibus per l'agroalimentare: un booster incredibile per potere raddoppiare le esportazioni in un tempo ragionevole e quindi fornire un assist alla community dei produttori per andare sui mercati direttamente disintermediato. Uno dei grandi limiti di questo settore è che arriva al mercato attraverso degli intermediari, spesso operatori logistici del nord Europa che hanno un rapporto anaffettivo con le piante che noi produciamo.

Spero che i nostri produttori così come portano in maniera motivata, affettiva, entusiasta, i loro vini in tutti i paesi esteri, il loro cibo in tutto il mondo, anche i nostri vivaisti possono portare direttamente i loro prodotti ai compratori nelle varie geografie".