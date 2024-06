Flormart, La Pietra: fiera centrale per mondo vivaistico. Settore chiave per transizione verde. VIDEOINTERVISTA

“Oggi il sistema fieristico nazionale è estremamente importante per rilanciare e per sostenere tutte le nostre filiere, soprattutto agroalimentari. Perché sono momenti in cui ci si può confrontare e in cui gli operatori, anche stranieri, hanno la possibilità di venire in queste fiere e poter conoscere i nostri prodotti, perciò sono un momento estremamente importante proprio per il confronto per e per la conoscenza. Quindi incentivare il sistema delle fiere è estremamente importante. Nello specifico Flormart rappresenta una fiera estremamente importante per il settore vivaistico che noi sollecitiamo e supportiamo proprio perché è un settore estremamente importante soprattutto adesso che tutti parlano di transizione verde e di ampliare lo sviluppo del verde, ma senza senza il vivaismo lo sviluppo del verde non è possibile. È un settore che sta vivendo un momento positivo, ma va protetto perché le criticità sono sempre dietro l'angolo, soprattutto dovute ai cambiamenti climatici.”



Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra a margine della presentazione al Masaf di Flormart 2024.