Flormart, La Pietra: Governo politico potenzia controlli sfruttando competenze differenti. VIDEOINTERVISTA

"Un governo politico è un vantaggio, perché c'è una possibilità di confronto proprio con gli altri ministeri, quando si parla di attività produttive ci possono essere competenze differenti. Parlo in questo caso agricoltura ma c'è anche l'ambiente, ci può essere anche la salute, ci sono gli esteri ad esempio, per quanto riguarda tutte le problematiche che abbiamo con i Paesi dove i nostri produttori esportano. Quindi questo, essendo proprio un Governo politico, ci permette di avere un confronto più diretto estremamente, più veloce per poter risolvere i problemi. Adesso abbiamo anche una cabina di regia. istituita proprio in questo Ministero, per ottimizzare i controlli che tutte le forze dell'ordine e tutti gli organismi preposti possono fare in maniera più ottimizzata. Quindi una cabina di regia che ci permette di salvaguardare meglio le risorse per i controlli, ma soprattutto dare anche controlli che siano più più incisivi".

Così Giacomo La Pietra, sottosegretario Masaf, a margine della presentazione al Masaf della prossima edizione di Flormart.