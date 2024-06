Flormart, Zoppas: Florovivaismo settore di eccellenza, Italia terzo produttore al mondo. Sistema Paese vincente. VIDEOINTERVISTA

“Diciamo che questo è un settore che, come tanti altri settori, come tante altre categorie di prodotti che abbiamo del made in Italy, è un'eccellenza. Siamo il terzo produttore mondiale dopo Paesi Bassi e Colombia. Siamo il secondo produttore europeo dopo i Paesi Bassi, generiamo un export di 1 miliardo e 200 milioni su circa 3 miliardi di fatturato che viene fatto in questo settore. Siamo leggermente in crescita rispetto all'anno scorso, al 2023 sul 2022, quest'anno sta crescendo con circa cinque punti percentuali, qualche punto percentuale in più rispetto al resto del made in Italy.”

Così Matteo Zoppas, Ice, a margine della presentazione al Masaf di Flormart 2024.

“Ricordiamoci che ci sono più 34% rispetto al 2019, quindi prima di tutte le problematiche che ci sono state. Flormart, come tutte le piattaforme espositive e fieristiche, è importante perché il punto di incontro tra domanda e offerta dove noi stiamo spingendo molto perché si è capito soprattutto dopo la pandemia dell'importanza di questi momenti, che sono dei momenti commerciali in cui si può

programmare, costruire bene, dove il l'espositore ha la possibilità di organizzare bene i propri prodotti per farli vedere nel modo giusto alle persone giuste.

Quindi la programmaticità è fondamentale e noi con Fiere di Parma stiamo lavorando in modo importante perché portiamo circa 150 operatori, solo quelli programmati, su 200 espositori. 4 mila saranno stimati come visitatori, ma comunque gli operatori (questi 150 che portiamo più alcuni altri che si aggiungeranno) sono quelli che possono fare veramente la differenza, soprattutto la piccola e media impresa.

Devo dire che poi c'è un appoggio istituzionale da parte del Masaf che ha un ruolo determinante e anche il ministro Lollobrigida tiene molto a questo evento come gli altri eventi di piattaforme espositive dove vede che c'è un buon fermento di sviluppo del commercio anche verso l'estero importante. Da questo punto di vista poi ci sono anche il resto degli agenti del sistema Paese (ICE SACE Simest e Cassa depositi e prestiti) che sono molto attivi nell'andare ad assistere le aziende che partecipano in Italia alle fiere ma anche che noi organizziamo come collettive all'estero perché siamo un sistema Paese che accompagna le aziende.

Qui anche c'è naturalmente il Mimit, il Ministero del made in Italy che in Italia crea le condizioni di competitività verso l'estero. E c'è anche la Farnesina, ovvero quella diplomazia della crescita che sempre di più spinge sul fattore di promozione e di sviluppo del made in Italy e in questo caso avere rapporti con i Governi remoti può aiutare soprattutto per tutte le problematiche non solo fitosanitarie ma anche per i blocchi che ci possono essere con prodotti, ad esempio le palme e non solo, che possono sbloccare di fatto dei mercati.”