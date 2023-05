Florovivaismo: Cia, soddisfazione per accelerazione iter Ddl con delega a Governo

Grande soddisfazione da parte di Cia-Agricoltori Italiani per la delega al Governo sul Ddl per il florovivaismo, accelerando l’iter di un provvedimento atteso da anni da uno dei comparti più importanti del mondo agricolo. Cia esprime il suo ringraziamento al sottosegretario Patrizio La Pietra che ha rilanciato il florovivaismo al centro dell’attività politica, facendo tornare sulla ribalta la legge-quadro sul settore. C’è ora fiducia che il Ddl concluda il suo percorso entro un anno dalla presentazione in Consiglio dei ministri. Alla presenza del ministro Lollobrigida, La Pietra ha oggi posto accento sugli elementi più importanti del di questo disegno di legge: dall’importanza del vivaismo ortofrutticolo e forestale, alla puntuale definizione dell’articolazione della filiera, fino alla necessità di un tavolo tecnico per individuare gli obiettivi da concretizzare in un piano nazionale.

Per il presidente dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto: “In un momento chiave come questo è importante riuscire finalmente ad avere, dopo tanti tentennamenti, una normativa quadro nazionale di riferimento per il settore. La presenza oggi del ministro insieme al forte impegno del sottosegretario rendono chiaro quanto il settore florovivaistico sia strategico per l’agricoltura per l’economia del Paese”.