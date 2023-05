Florovivaismo, Di Rollo (CIA): Provvedimento estremamente atteso, ci auspichiamo continuità. VIDEOINTERVISTA

“Innanzitutto era un provvedimento estremamente atteso. Sono anni che chiediamo per il settore una legge quadro che definisca soprattutto gli ambiti di questo settore florovivaistico che molto spesso è venuto alla conoscenza più per i problemi che ha avuto piuttosto che per quello che è la ricchezza che produce. Ricchezza in termini di aziende, in termini di produzioni, in termini di addetti ai lavori e di persone che lavorano nelle aziende: un numero veramente elevato per metro quadro di superficie di produzione.”

Così ad Agricolae Barbara Di Rollo (CIA) a margine dell’incontro svoltosi al Masaf sul comparto florovivaistico.

“Quindi vogliamo ringraziare il sottosegretario ed il ministro, che da molto tempo lavora a questo disegno di legge. Noi auspichiamo che nel provvedimento di cui sono state presentate oggi le prime linee guide - che sono veramente interessanti per noi - sia previsto anche un “ufficio fiori” qui al Ministero, che possa in qualche modo supportare anche l'attività del tavolo di settore, e che possa dare continuità anche per tutta quell'attività che bisogna fare di raccolta dati. Che possa anche tessere la rete di un settore che è veramente ampio se lo mettiamo insieme in tutta la filiera”.