Florovivaismo, La Pietra: presentiamo Dll delega per un comparto considerato come Cenerentola per troppo tempo

"Oggi presentiamo Ddl delega che testimonia attenzione verso un comparto erroneamente considerato come una Cenerentola. Dentro al testo è incluso anche il tema del vivaismo forestale, fondamentale soprattutto in questo periodo, abbandonato da tempo ma che vogliamo recuperare".

Così Patrizio La Pietra, sottosegretario al MASAF, in occasione della presentazione del Ddl delega sul florovivaismo organizzata presso il Ministero.

"Questo è un intervento con risorse specifiche, che però sono ancora da valutare, utili anche per recuperare il tentativo del precedente governo, che non è arrivato a conclusione. Stimiamo tempistiche inferiori a un anno a partire dal passaggio in Cdm.

Nel testo si parte dalla definizione filiera e si introduce tavolo tecnico per individuare obiettivo da concretizzare in piano nazionale. introduciamo anche un sistema per la raccolta dei dati, grande mancanza del settore. Si parla anche di promozione e ovviamente di programmazione, in altre parole vogliamo fare una legge quadro nazionale per una eccellenza e un settore fondamentale del primario nazionale", conclude il sottosegretario.