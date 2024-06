Florovivaismo, Naturale (M5S): tempi lunghi e nessuna risorsa, Parlamento esautorato

Il florovivaismo ha sempre avuto un ruolo centrale nell’economia agricola nazionale e l'Italia è uno tra i principali produttori europei, ma le imprese del settore sono state messe a dura prova dalle gravi criticità che abbiamo attraversato, dalla pandemia al rincaro dei costi di produzione derivanti dalla guerra russo-ucraina. E il comparto merita sostegno e attenzione anche per il fondamentale ruolo che svolge nel contribuire ad attenuare le problematiche climatiche e ambientali. Quando eravamo al Governo, ci siamo attivati concretamente per il settore, stanziando importanti risorse e il bonus verde. Oggi, non si può non ricorrere ai fondi del PNRR, che rappresenta un’opportunità anche per questo settore, con una dotazione complessiva di 330 milioni di euro e con un ulteriore sostegno mirato alle imprese di 500 milioni di euro”. Lo dichiara in Aula a Palazzo Madama Gisella Naturale, Senatrice del Movimento 5 Stelle, intervenuta in dichiarazione di voto sul disegno di legge sul florovivaismo.

“Sono risorse – prosegue Naturale – che l’allora premier Conte ottenne dall’Europa per risollevare il sistema Italia. Si trattava di un Presidente lontano dai giochi di potere, dalle machiavelliche riforme costituzionali che purtroppo stanno invece caratterizzando questo Governo e questa maggioranza, un premier che aveva nella mente e nel cuore solo il benessere del popolo italiano, che non si è mai nascosto dietro false candidature per qualche illusorio consenso in più, ma che è andato in Europa forte del suo reale ruolo. Così come noi abbiamo il ruolo dei legislatori e non quello dei passacarte cui vorrebbe ridurci questo governo. Allo stesso modo, si comporta sul florovivaismo, facendosi dare una delega in bianco, peraltro priva di risorse e con lunghissimi tempi di attuazione. Questo è l’ennesimo inaccettabile schiaffo che riceviamo noi parlamentari, completamente esautorati. Per tutti questi motivi, il Movimento 5 Stelle si astiene su questo provvedimento, nel rispetto di una filiera che necessita di una normativa congrua e utile al futuro del settore, affinché questo possa essere ancora un fiore all'occhiello per la nostra Italia” conclude Naturale.