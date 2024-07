Florovivaismo. Sottosegretario La Pietra, incontro positivo con delegazioni del settore

Si è tenuto oggi presso il Masaf l’incontro con le rappresentanze della filiera florovivaistica. Al centro del confronto la materia trattata nella legge delega al governo sul florovivaismo ed in particolare il punto 2 sui principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega. Oltre alla formazione degli operatori del settore e alla valorizzazione del comparto, l’obiettivo comune del Masaf e delle delegazioni è quello di accelerare i tempi per non dover aspettare la scadenza dei 24 mesi per realizzare i decreti. Il punto di svolta per il comparto, che attendeva la legge quadro da venti anni, sarà finalizzato con l’emanazione dei decreti attuativi, che nella volontà del sottosegretario La Pietra saranno all’insegna della condivisione con i protagonisti della filiera.

“Non partiamo da zero – ha esordito davanti alla platea dei delegati il sottosegretario La Pietra – perché vogliamo sfruttare al meglio il lavoro già fatto nella scorsa legislatura con il disegno di legge specifico approvato dalla Camera e passato al Senato. Quindi abbiamo una base di partenza su cui far lavorare il tavolo tecnico generale di prossima costituzione e che si avvarrà anche del supporto di ulteriori gruppi di lavoro specifici che affronteranno i temi principali attinenti il mondo del florovivaismo e della floricoltura. Questi impegni - ha concluso il sottosegretario La Pietra – saranno tutti propedeutici alla stesura dei decreti attuativi in tempi più rapidi possibili e incontri quali quello odierno gettano le basi per raccogliere le indicazioni fornite da tutte le componenti della filiera, la cui sintesi ci consentirà di elaborare una strategia unitaria per il florovivaismo, così come stiamo già facendo in altri ambiti dell’agricoltura. Un percorso di ascolto e sintesi che ricalca le linee di indirizzo che il governo sta seguendo nei confronti dell’intero sistema Paese”.