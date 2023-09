Florovivaismo. Sottosegretario La Pietra, presto DDL Florovivaismo per favorire crescita del comparto

“Flormart è il palcoscenico più consono per ribadire che è venuto il momento per il florovivaismo di smettere i panni di Cenerentola dell’agricoltura italiana. Il settore vanta quasi tre miliardi di fatturato, numeri importanti che possiamo e dobbiamo incrementare, forti anche della grande considerazione che il comparto gode in Europa, come dimostra il dato delle esportazioni pari al 75% dell’intera produzione, che qualifica il settore florovivaistico come una vera e propria eccellenza. Proprio partendo da questo enorme potenziale, insieme con il ministro Lollobrigida, abbiamo fortemente voluto un disegno di legge in materia di florovivaismo con un intento preciso: dare una legge quadro al settore, che la attende da anni e che grazie ad essa, finalmente, potrà sapere con certezza i ruoli di ogni appartenente alla filiera; chi deve fare cosa in un'ottica di strategia nazionale, con una prospettiva di ampio respiro. Dobbiamo valorizzare, anche tramite una apposita cabina di regia, quelle componenti del florovivaismo meno sfruttate che possono, anzi devono contribuire a sviluppare ancora di più l'intero comparto”.

E' quanto ha dichiarato il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, a margine dell'inaugurazione, a Padova, di Flormart, importante fiera italiana sul florovivaismo