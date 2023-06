Florovivasimo, Cellie: settore fondamentale del sistema agricolo italiano. Con Flormart daremo nuova centralità. VIDEOINTERVISTA

“E' il nostro secondo Flormart, ma di fatto il primo dei Green Italy. Noi abbiamo ribrandizzato questa manifestazione perché riteniamo sia un pezzo fondamentale del sistema agricolo italiano che, ricordiamolo, è comunque il secondo in Europa per valore aggiunto, o meglio è il terzo ma ormai a livelli praticamente identici a quelli della Germania. Siamo a 72 contro 74 miliardi, non lontanissimi dai 90 della Francia. Di questi 70 mld, 3 miliardi li fa il florovivaismo che è un comparto che esporta per un terzo del suo valore, e quindi rappresenta un pò un unicum. Come il nostro agroalimentare, che noi facciamo da anni attraverso Cibus.”

Così ad AGRICOLAE Antonio Cellie AD Fiere di Parma, a margine della conferenza stampa di presentazione di Flormart 2023.

“Ecco, vedo grandi parallelismi e un altrettanto parallelo interesse da parte del governo che mi pare virtuoso. Poi abbiamo un sottosegretario che è pistoiese, quindi viene dal cuore del distretto produttivo del settore. Siamo molto fiduciosi. A Padova faremo una fiera bellissima perché non parleremo soltanto di fiori, di piante, ma anche di paesaggi e di progetti. In questo Paese in generale tutta l'Europa ha bisogno di più verde perché, come dimostra l'OMS, se vivi vicino al verde stai meglio”.