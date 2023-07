Fondazione Giampiero Sambucini. Osservatorio Agroalimentare, on line il II Report realizzato con Fondazione Edison. Nel 2023 Italia ancora “locomotiva” europea, importanti le performance dell’industria alimentare

È on line sul sito della Fondazione Giampiero Sambucini il secondo report dell’Osservatorio Agroalimentare (clicca qui) che fornisce dati aggiornati e analisi accurate sull’andamento dell’economia italiana e sull’industria alimentare.

Dallo studio effettuato in collaborazione con la Fondazione Edison emerge che il nostro Paese si conferma “Locomotiva” dell’eurozona con un PIL che continua a crescere anche nella prima parte del 2023 registrando risultati migliori rispetto alle principali economie avanzate (Giappone, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania).

In questo contesto per l’industria alimentare si prospetta una crescita del fatturato dell’8,4% nel 2023 e del 5,7% nel 2024 con un incremento dell’export che, secondo le previsioni, si attesterà intorno al 10%. Risultati importanti che dimostrano come il settore, oltre a godere di un ottimo stato di salute, stia resistendo meglio degli altri anche alla fisiologica frenata della produzione industriale che è stata registrata ad aprile.

“Il Report viene pubblicato in concomitanza con l’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL Industria alimentare avvenuta il 25 luglio” commenta Guido Majrone, Presidente della Fondazione Giampiero Sambucini, “ci auguriamo che le analisi proposte e i ragionamenti svolti possano rappresentare un valido contributo per tutti gli attori coinvolti e un positivo viatico per lo sviluppo del negoziato.”