Food System Summit, Lollobrigida: attiveremo quest’anno il servizio civile agricolo per permettere ai giovani di fare esperienze

"Ho il piacere di portare l'esperienza italiana in questo settore, avendo a cuore la sostenibilità ambientale e la resilienza dell'agricoltura, tenendo fermio due pilastri, sicurezza sociale e alimentare. Oggi l'agricoltura deve dare risposta alle diverse criticità, tra cui l'aggressione della Russia all'Ucraina, che in questo momento crea instabilità in termini mondiali per molte delle filiere alimentari. Nel mio intervento vorrei soffermarmi su quattro punti che ritengo fondamentali per i sistemi alimentari: la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, gestione dei rischi, l'innovazione e la formazione".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione del suo intervento al Food Summit in corso alla Fao a Roma.

"Il primo punto su cui vorrei vorrei fare una riflessione è il tema degli sprechi alimentari. l'Italia è fortemente impegnata in materia di economia circolare con azioni per riduzione di perdite e sprechi alimentari a partire dal 2016, quando venne normata una legge che permette oggi di avere un tavolo permanente nel quale partecipa tutta la filiera produttiva.

Altrettanto centrale il tema della gestione del rischio. Il reddito agricolo è sempre più esposto a pressione derivanti da una marcata volatilità dei prezzi e instabilità del mercato. In risposta a queste criticità, per il nostro settore agricolo abbiamo sviluppato una nuova strategia di gestione del rischio che prevede una combinazione di interventi volti ad aumentare la resilienza delle nostre aziende.

Fra gli interventi attuati a livello nazionale a decorrere dal 2023, è operativo un fondo mutualistico nazionale per la copertura di danni catastrofali. Il Fondo agisce in piena complementarità rispetto agli altri strumenti di gestione del rischio e in particolare rispetto alle polizze assicurative tradizionali e si inserisce nel contesto più ampio di una strategia composta da investimenti e attività di formazione e assistenza tecnica.

Proprio questo fondo è stato attivato per supportare le nostre aziende agricole, colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna negli ultimi mesi. Le innovazioni tecnologiche, un'altro elemento importante, giocano un ruolo determinante per l'agricoltura e la filiera alimentare e vanno rafforzate per rafforzare la loro competitività. L'alto valore raggiunto dell'agricoltura italiana, che nel 2002 ha raggiunto i 37,4 miliardi di euro deriva, tra l'altro, dalla meccanizzazione agricola e dall'innovazione tecnologica, che coniugano alti livelli di produttività e ricorso a pratiche agricole sempre più sostenibili a livello nazionale.

La ridefinizione della politica agricola italiana prevede strategie e politiche per affrontare l'attuale crisi alimentare globale. In questo processo è importante che lo sforzo pubblico sia coniugato, questo è uno sforzo che stiamo facendo, con interventi privati.

Oggi in Italia le APP e i sistemi smart sono utilizzati da più del 70% delle aziende agricole e proprio in periodo Covid si è elevato molto l'utilizzo di nuove tecnologie per riuscire a trovare gli strumenti per assicurare cibo alla popolazione italiana.

Sul fronte pubblico, il governo italiano si sta adoperando per ridurre il divario digitale tra aree rurali urbane e tra piccoli e grandi aziende agricole, migliorando il livello di connettività e aumentando il livello delle competenze digitali. A questo scopo saranno finanziate attività di formazione e consulenza per aumentare le competenze degli agricoltori, favorendo l'adozione di nuove tecnologie.

Abbiamo investito quest'anno più di un miliardo di euro per l'innovazione e la digitalizzazione, tra PAC e interventi previsti in legge di stabilità, abbiamo stanziato 100 milioni per un fondo di sovranità alimentare che permetta di sostenere le filiere deboli. Stiamo promuovendo l'agricoltura di precisione per la produzione di frutta e verdura, con una riduzione dei pesticidi e per l'uso efficiente dell'acqua e di altre risorse naturali.

Sull'acqua stiamo investendo in un piano strategico che permetta di arginare la siccità, ma anche di contenere due effetti collaterali di eventi catastrofali come gli alluvioni.

Un'altro asset strategico è quello della formazione, in termini di educazione alimentare nelle scuole e di formazione di nuovi imprenditori agricoli negli studi agrari. Finanziamo l'acquisto di terra per giovani e donne che non hanno risorse proprie, che servono anche a ripopolamento di aree interne e da quest'anno attiveremo il servizio civile agricolo che permetterà ai giovani di fare un'esperienza di contatto con il mondo dell'agricoltura.

Vogliamo che l'agricoltura torni centrale anche in termini culturali, non solo per la produzione ma anche per la manutenzione del territorio. Per noi, gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori restano i primi ambientalisti su questo pianeta perché sono quelli che traggono dalla terra e dal mare, dall'allevamento, le risorse per sostenere le proprie famiglie e spesso sono legate a questa attività per tradizione familiare e troppo spesso, invece, sono state creati dei meccanismi che hanno messo in contrasto l'agricoltore con la manutenzione dell'ambiente, con politiche viziate da ideologismi che hanno penalizzato il sistema agricolo.

Concludo evidenziando che questi quattro assi di intervento devono essere sostenuti e perseguiti in maniera trasversale da tutti gli attori pubblici e privati nel settore agroalimentare. E occorre che la politica abbia la possibilità di agire in maniera decisa a livello nazionale, ma ovviamente in tutti i consessi internazionali e ringrazio per questo il Pam, di aver proceduto all'organizzazione di questo dibattito particolarmente rilevante ed interessante".