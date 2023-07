Food System Summit, Qu Dongyu (FAO): investimenti sulle infrastrutture nelle aree rurali. Produrre di più con meno input

"Questo è un movimento globale, ma quando si affrontano delle sfide bisogna trovare delle opportunità nascoste. I driver della malnutrizione sono diventati più complessi, tra cambiamento climatico e conflitti in corso, catastrofi naturali, dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo parlato degli investimento nelle infrastrutture nelle aree rurali, così da dare accesso al mercato a quello che produciamo, combattendo anche gli sprechi".

Così Qu Dongyu, direttore generale della Fao, in occasione della conferenza conclusiva del Food System Summit in corso a Roma.

"Vanno sviluppate filiere resilienti e lavorare sul commercio per migliorare l'alimentazione mondiale. Mettiamo le persone al centro, inclusi giovani e donne. Le risorse naturali sono il fondamento dei sistemi naturali e dobbiamo produrre di più con meno. C'è poi l'importanza dei dati, per garantire l'utilizzo, ad esempio degli alimenti acquatica, che possono aiutarci a combattere le criticità. Serve cooperazione internazionali, anche nella digitalizzazione.

Serve puntare poi sull'agricoltura di precisione, l'editing genomico, i data center e il miglioramento dei fertilizzanti, dei pesticidi. Stiamo facendo il nostro meglio per utilizzare tutti gli strumenti presenti nella cassetta degli attrezzi. Il cibo non è solo tale, contiene la storia e la cultura del popolo, incarna una identità. Abbiamo diversi sapori e preferenze.

Dobbiamo lavorare per trasformare i sistemi alimentari, ma siamo ancora ben lontani dagli obiettivi dell'Agenda 2030, che non è una scelta, ma un obbligo per garantire cibo per tutti. Il percorso è lungo e dobbiamo accelerare i nostri sforzi, per una grande sfida. La Fao è impegnata a lavorare con tutti, per una migliore nutrizione e un migliore ambiente. Organizzeremo a ottobre il Forum mondiale alimentare a Roma, che rappresenta una delle piattaforme più efficaci per continuare il confronto".