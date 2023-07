Food System Summit, Tajani: Italia leader in campo agricolo, con imprese e scienza. Difendere dieta mediterranea, mangiare come facciamo noi fa bene

“A livello agricolo e di ricerca nel settore agricolo siamo a livelli molto alti. Abbiamo preparato anche dal punto di vista scientifico e della sicurezza alimentare questo evento. Stiamo avviando in Italia ricerche su piante più resistenti con l’utilizzo delle Tea, tecniche di evoluzione assistita, che non sono Ogm. Essendo più resistenti alla siccità questo permetterà di difendere meglio l’agricoltura e penso in particolare a quei paesi più esposti come l’Africa. Il saper fare dell’Italia nel settore agricolo e in aree difficili è fondamentale e lo mettiamo a disposizione della FAO e degli altri paesi.”

Così il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani nel corso del suo intervento a Unomattina su Rai 1.

“Il tema di questo Food System Summit è quello della sicurezza alimentare, ossia garantire la possibilità a tutti di potersi nutrire e nutrire bene. Occorre avere un sistema di agricoltura più moderno che permetta di far crescere e difendere le produzioni. Ci sono problemi di irrigazione e i cambiamenti climatici sono un tema centrale in questo Summit. È bene ricordare che in alcune parti del mondo i pastori e coltivatori che perdono il loro lavoro a causa dei cambiamenti climatici poi vengono arruolati dal terrorismo.

Nel G7 a presidenza italiana ci concentreremo molto su questo tema della sicurezza alimentare perché abbiamo conoscenze scientifiche e grande esperienza dal punto di vista imprenditoriale. L’Italia è all’avanguardia nella coltivazione di terreni difficili, ed abbiamo numerose imprese pronte a mettersi a disposizione per rendere i terreni coltivabili in quelle aree più complicate.

Agenda 2030. Non è facile la lotta al cambiamento climatico, dobbiamo far sì che tutti seguano le buone pratiche che adottiamo qui in Europa. Noi in Ue siamo una piccola parte dell’inquinamento globale ma ci sono realtà come la Cina che pesano molto di più. Non servono allora fondamentalismi e ideologismi, occorre pragmatismo perché la lotta per la difesa dell’ambiente va fatta con intelligenza.

Dieta mediterranea. Vogliamo proporre un modello alimentare che garantisce la salute, la longevità e che è un modello anche culturale. Non possiamo permettere quindi che la dieta mediterranea venga attaccata, anche dietro interesse di qualche multinazionale. C’è una battaglia per difendere la dieta mediterranea da attacchi esterni e penso ai bollini rossi sui nostri prodotti (Nutriscore -N.d.R). Questo è un segnale di allarme che rischia di danneggiare la commercializzazione dei prodotti che fanno parte della dieta mediterranea. Allo stesso modo non mo piace l’idea di inserire il vino tra i prodotti cancerogeni, basta parlare con qualsiasi cardiologo perché questi dica che un bicchiere a pranzo e cena può aiutare. Non dobbiamo creare allarmismi. Mangiare come facciamo noi fa bene.”