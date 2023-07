Food System Summit, Tajani: Settore economico privato può dare contributo fondamentale al cambiamento climatico

“La decisione della Russia di interrompere l’accordo del Mar Nero è una decisione infausta e pericolosa per i paesi africani. Auspichiamo un nuovo accordo e sosteniamo l’opera della Turchia che è fondamentale per ripartire con un nuovo accordo. È centrale per la popolazione africana. Il grano è centrale per milioni di persone che vivono momenti di grande difficoltà in Africa e non solo.”

Così il Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani nel corso del suo intervento al Food Systems Summit a Roma.

“Il multilateralismo è il cardine della politica estera italiana e l’evento di questi tre giorni a Roma va in questa direzione. Abbiamo discusso di sicurezza alimentare, con la consapevolezza di dover assicurare cibo alle fasce più deboli. Il cibo non può essere un’arma di ricatto. Pace e stabilità sono centrali per garantire accesso al cibo a tutti.

Il settore economico privato può dare un contributo fondamentale al cambiamento climatico. Le tecnologie all’avanguardia come quelle aerospaziali possono aiutarci a gestire i fenomeni climatici estremi e rendere le agricolture più resilienti e sostenibili.

In questi giorni è stata istituita una nuova commissione parlamentare in Italia per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. In tal senso comprendiamo bene le difficoltà di molte isole nel mondo, i cui presidenti erano presenti in questi giorni a Roma.

Siamo pronti a mettere a disposizione dei nostri partner il nostro saper fare nell’agricoltura e nella crescita. Mettiamo a disposizione la nostra cultura agroalimentare unica al mondo che valorizza comunità e territori. In questa ottica vogliamo ospitare Expo 2030 a Roma.