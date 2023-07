Food Systems Summit, Amina Mohammed (ONU): siamo lontani dal raggiungere obiettivi su fame e inquinamento. Centrale sostenere paesi in via di sviluppo con liquidità

“Siamo davvero lontani dal raggiungere gli obiettivi, c’è davvero tanto da fare per sconfiggere la fame, portare avanti la lotta all'inquinamento e raggiungere la pace. Siamo in un punto intermedio, abbiamo bisogno di vedere presente sempre l’energia che abbiamo visto in questi giorni a Roma. Non possiamo darci per vinti, dobbiamo accelerare e implementare tutte le misure.”

Così la Vice Segretaria Generale Onu, Amina Mohammed nel corso del suo intervento al Food Systems Summit a Roma.

“Gli ultimi anni hanno cambiato i tassi di crescita e la realtà economica di molti paesi, il debito è aumentato. Un mondo pieno di debiti non aiuta lo sviluppo del pianeta, dobbiamo sostenere gli investimenti in tutto il globo. I paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ricevere aiuto, specialmente liquidità.

I finanziamenti ci sono stati, è mancato l’impegno vero e proprio però. Ora servono altre centinaia di migliaia di dollari da investire. Tutto questo serve ad aiutare le persone e dare fiducia nelle istituzioni.

Il settore privato è fondamentale nel comparto agricolo. Servono partner locali per aiutare i cittadini”