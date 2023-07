Food Systems Summit, Guterres (Onu): sistemi alimentari mondiali sono in frantumi. Produzione di cibo insostenibile e packaging alimentano crisi climatica

“Questo incontro riguarda la necessità di soddisfare i diritti umani più basilari, quelli legati alla alimentazione. I sistemi alimentari mondiali sono in frantumi e le persone ne stanno pagando il prezzo. Sono oltre 780milioni le persone che soffrono la fame mentre circa un terzo del cibo prodotto viene perso o sprecato. Più di 3miliardi di persone non riescono a permettersi regimi alimentari sani.”

Così il Segretario Generale Onu, António Guterres nel corso del suo intervento all’inaugurazione del Food Systems Summit a Roma.

“Una produzione di cibo insostenibile e il packaging stanno alimentando la crisi climatica, generando l’emissione di gas serra, utilizzando il 70% di acqua potabile mondiale e portando alla perdita di biodiversità su scala globale.

Molte comunità ormai sono sull’orlo di una insicurezza alimentare o della carestia. Questo scenario diventa ancora più cupo col blocco di grano dall’Ucraina. Saranno i più vulnerabili a pagare queste scelte, i prezzi continueranno a salire. Già vediamo gli effetti con l’aumento dei prezzi a livello globale. Russia e Ucraina sono essenziali per la sicurezza alimentare e ribadisco l’impegno per garantire l’accesso ai mercati dei prodotti alimentari e fertilizzanti sia dall’Ucraina che dalla Russia.

Sistemi alimentari in frantumi sono il frutto delle scelte che abbiano fatto. Il cibo che abbiamo nel mondo è più che sufficiente ed anche il denaro che abbiamo è sufficiente per finanziare sistemi alimentari sostenibili per nutrire il mondo.

Abbiamo bisogno di innovazione che permetta di poter dare cibo sano ad ogni persona. Servono poi azioni urgenti per sistemi alimentari sostenibili, equi e resilienti.

Governi e imprese devono lavorare insieme per sistemi che mettano al primo posto le persone e non i profitti. Bisogna esplorare nuovi modi per ridurre i costi e aumentare la disponibilità di cibo sano e fresco per tutti. Questo significa eliminare le barriere alle esportazioni e far leva su scienza e tecnologia. I sistemi alimentari, secondo i dati della banca mondiale, rappresentano il 10% dell’economia globale.