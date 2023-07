Food Systems Summit, Lario (IFAD): non si può scegliere tra sviluppo e clima, ma occorrono finanziamenti per trasformare i sistemi alimentari

“Le comunità non devono scegliere tra mangiare e piantare, i governi non devono scegliere tra sviluppo e clima, il mondo non deve scegliere tra le persone e il pianeta. Ma senza un finanziamento adeguato per la trasformazione dei sistemi alimentari non raggiungeremo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dobbiamo lavorare tutti insieme, il costo di non agire è molto più alto di quello dell’azione.”

Così il presidente IFAD, Alvaro Lario, nel corso del suo intervento al Food Systems Summit a Roma.

“Si devono sostenere i paesi che stanno affrontando anche i disagi di un forte debito e con la banca mondiale noi ci assumeremo un ruolo fondamentale per dare forma all’agenda finanziaria per la trasformazione dei sistemi alimentari, così da garantire flussi finanziari per i sistemi alimentari. Questo consentirà ai governi di dare forma ai loro investimenti. Nessuno stato può farcela da solo, solo insieme possiamo, centrale sono i partenariati e l’agire insieme.”