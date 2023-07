Food Systems Summit, Meloni: sicurezza alimentare centrale per assicurare diritto a non dover emigrare. La prosperità dei nostri vicini è la nostra prosperità

“La sicurezza alimentare è sempre stata una delle direttrici strategiche della nostra politica estera. Questa è una delle principali sfide del nostro tempo. La pandemia ha messo a nudo le profonde debolezze delle catene di approvvigionamento globale. La guerra russo ucraina ha sconvolto i prezzi globali dell’energia e contribuito a scatenare ondate di inflazioni a spese delle nazioni più vulnerabili.”

Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all’inaugurazione del Food Systems Summit a Roma.

“La guerra ha avuto un forte impatto sulla distribuzione del grano in tutto il mondo è la recente decisione della Russia di interrompere l’accordo sul grano sta aggravando la crisi della sicurezza alimentare globale.

Lo scenario è sempre più critico, la mal nutrizione si diffonde sempre di più e questo ha un impatto sulle nostre vite. Ieri l’Italia ha ospitato la conferenza su immigrazione e sviluppo ed ha lanciato una nuova iniziativa internazionale per sostenere la stabilità politica e promuovere lo sviluppo sociale ed economico, affrontando al contempo le cause profonde che spingono le persone a migrare e che aumentano il traffico di esseri umani.

Il nostro obiettivo è assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare, ossia la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra. Queste non sono parole mie ma di Papa Francesco. La sicurezza alimentare è un tassello fondamentale in questo cammino per assicurare sviluppo e crescita economica.

La sovranità alimentare va in questa direzione, è il diritto di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo e il proprio sistema di alimentazione.

L’Africa è ricco di risorse, detiene metà delle risorse minerarie mondiali tra cui terre rare. Circa il 50% del suo territorio è coltivabile e potenzialmente in grado di nutrire tutta la sua popolazione. Da queste considerazioni ha origine il piano Mattei per l’Africa, un modello di cooperazione non predatoria e che ha l’obiettivo di proporre catene del valore più snelle.

La prosperità dei nostri vicini è la nostra prosperità.

Fondamentale è investire in ricerca e innovazione. L’Italia sta investendo in agritech, un progetto per creare un coordinamento tra istituti di ricerca e valorizzare tecnologie aerospaziali e la loro applicazione in campo agricolo.

La nostra nazione può offrire le sue conoscenze in campo alimentare. I principi della dieta mediterranea possono essere una soluzione, poiché non è costosa, si basa su materie prime locali stagionali, nel rispetto del territorio e della biodiversità. La dieta mediterranea appartiene al mondo intero.

Solo il finanziamento su scala può portare a cambiamenti efficaci dei sistemi alimentari. Credo infine nella cooperazione internazionale per garantire una alimentazione adeguata per tutti e creare catene resilienti.