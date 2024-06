Formaggi Dop e IGP protagonisti al G7 in Puglia. Auricchio (Afidop): occasione per promuovere comparto

I formaggi Dop protagonisti del G7, in programma dal 13 al 16 giugno prossimo in Puglia. Per l'occasione, AFIDOP – Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP, sarà di scena alla Fiera del Levante di Bari assieme ai Consorzi di Tutela di Asiago, Burrata di Andria, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Piave, Quartirolo Lombardo, Salva Cremasco e Taleggio, con momenti di degustazione e assaggio in collaborazione con Origin Italia, all'interno del padiglione del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

"Un'occasione imperdibile – afferma il presidente di AFIDOP, Antonio Auricchio – per offrire agli ospiti internazionali un assaggio dell'eccellenza casearia del Made in Italy, prima categoria del cibo della Dop economy per fatturato, con 5,2 miliardi di euro alla produzione nel 2022. Un settore traino per l'export nazionale: con 254mila tonnellate esportate nel 2023, i formaggi DOP e IGP rappresentano circa il 60% dell'export dei formaggi nazionali, per un valore stimato che sfiora i 3 miliardi di euro (+11%)”.

L'export di DOP-IGP è cresciuto a volume di oltre il 4% a livello mondo. La crescita è stata superiore (+5%) se si considera l'area UE, mentre intorno al +3% in extra-UE. A trainare il buon andamento delle esportazioni sono soprattutto Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano in alcuni dei più importanti mercati extraeuropei come Giappone e Stati Uniti, dove l'export di formaggi DOP ha raggiunto in totale le 30mila tonnellate nel 2023.

Il 2024 si apre con dati di export in crescita rispetto all'anno precedente: a gennaio sono soprattutto Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+25% in volume) a fare da traino; bene anche il Gorgonzola (+7%), il Pecorino Romano (+4%), i duri DOP grattugiati (+16%).