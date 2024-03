Formazione giornalisti. Un corso Odg e Arga Lazio ispirato da Fondazione Enpaia

Un corso di formazione, organizzato da ODG e ARGA Lazio su ispirazione di Fondazione Enpaia è già pubblicato sul sito www.formazionegiornalisti.it. Il corso si terrà, dalle 9:00 alle 14:00 il prossimo lunedì 22 aprile 2024, presso la Sala Marco Biagi del CNEL a Villa Lubin a Roma.

Al di là dei temi del lavoro e del welfare, Il corso di prende spunto anche dalle recenti vicende degli ultimi conflitti che hanno trasformato il problema della insufficienza alimentare in un vero e proprio problema geopolitico. Quello in cui l’Italia si distingue da altri paesi nel mondo è nell’aver creato intorno al settore primario un sistema che dà valore alla filiera del cibo. E non solo in termini di qualità dei prodotti offerti, ma anche in termini di esperienze di lavoro dei protagonisti della nostra agricoltura. Questi di seguito i contenuti del corso:

• La mission di Fondazione Enpaia un “unicum” nel panorama italiano ed internazionale - I suoi servizi all’avanguardia per un’agricoltura competitiva, in prima linea e sostenibile.

• Doveri e diritti dei datori di lavoro e dei dipendenti in agricoltura in tema di previdenza, assistenza e pensioni.

• L’evoluzione di aspetti normativi e legislativi e provvedimenti collegati - il ruolo del Parlamento a difesa del settore delle politiche di sostegno del settore primario.

• Azioni di contrasto per agevolare l’emersione del lavoro sommerso, lotta al caporalato.

• Come si costruisce una filiera del cibo italiano di qualità attraverso un sistema previdenziale corretto.

