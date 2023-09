Forum Enpaia, Gualdani (Milano Investment Partners): il venture capital guida la ripresa del paese

"In un contesto caratterizzato dalla difficoltà di accesso agevolato al credito, il venture capitalpuò rappresentare uno strumento determinante per accelerare la crescita e lo sviluppo innovativo dell’Italia e delle imprese italiane all’estero. Oggi l'economia italiana è la quarta più grande in Europa e il Venture Capital ha ancora ampi margini di crescita. Nel 2022, in controtendenza rispetto ai mercati VC più maturi, in Italia l’ammontare investito è infatti cresciuto del 67% rispetto al 2021 ma, nonostante ciò, è ancora indietro rispetto a molti altri paesi europei. Diventa quindi necessario che le imprese investano in innovazione e, proprio in questo periodo, riteniamo che il ruolo degli investitori sia ancora più importante. Insieme ad Angelo Moratti ho fondato Milano Investment Partners Sgr con l’obiettivo di canalizzare investimenti, risorse umane ma anche finanziarie a supporto della crescita e dell’evoluzione di aziende innovative nate in Italia (start-up e scale-up), per favorirne anche la crescita su mercati internazionali. Noi tradizionalmente investiamo in aziende tipiche del Made in Italy e siamo convinti che è possibile innovare anche settori tradizionali come l’agricoltura e l’alimentare, anche in un’ottica di transizione ecologica. Per poter creare competitività internazionale e guidare l'innovazione e l'adozione di soluzioni sostenibili nel nostro paese è quindi necessario investire nello sviluppo di imprese anche attraverso lo strumento del Venture Capital, che può diventare volano per l’intera economia. In questo modo infatti è possibile supportare la nascita di nuovi processi produttivi che potranno essere adoperati poi anche da imprese più grandi e, in generale, nell’intero sistema paese. C’è ancora tanto valore da poter creare in Italia attraverso il Venture Capital ma è necessario sviluppare un’alleanza strutturata tra pubblico e privato che possa sostenere l’accesso al capitale, semplificazioni burocratiche e dunque la crescita delle start-up di oggi che saranno le corporate di domani" ha dichiarato Paolo Gualdani, Co-fondatore, CEO e General Partner di Milano Investment Partners SGR, in occasione del Forum Enpaia 2023.