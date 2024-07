Fotovoltaico, De Carlo: fissati paletti su impianti a terra. Spese bene risorse PNRR agrivoltaico.VIDEOINTERVISTA

Roma - "Abbiamo fissato chiaramente dei paletti: "no al fotovoltaico a terra", l'abbiamo fatto con l'ultimo decreto legge, il DL agricoltura, che è in trattazione alla Camera in questi giorni, di cui io sono stato relatore al Senato. Abbiamo investito tanto e forte sull'agrivoltaico tant'è che il PNRR che aveva un primo stanziamento di un miliardo e mezzo ora ne ha due miliardi e 350 milioni, a dimostrazione di come quando si sanno spendere bene le risorse, l'Europa non è poi così parsimoniosa. Abbiamo detto chiaramente che l'agricoltura non è in contrapposizione all'ambiente, l'abbiamo spiegato. Servono momenti come questi per far crescere la consapevolezza che l'agricoltura non è mai stata contro la transizione ecologica, anzi ne è un fattore importante. Però va fatta con i crismi, che consentano poi di continuare a produrre di più e meglio, perché questo mondo abbiamo l'obbligo di sfamarlo. E per sfamarlo ci vogliono terreni, terreni agricoli e vocati all'agricoltura e non coperti da pannelli fotovoltaici a terra".

Così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione, a margine dell'evento convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”, promosso da Coldiretti e Fondazione UniVerde