Fotovoltaico, Lollobrigida: produciamo energia senza danneggiare agricoltura, è sostenibilità economica e ambientale

“Tutti noi siamo impegnati con la volontà ferma di arrivare ovviamente a produzioni alternative, a produzioni di energia che ci mettano in condizione di salvaguardare l'ambiente con un criterio di sostenibilità, che sia però una sostenibilità dal punto di vista ambientale reale e una sostenibilità dal punto di vista economico e di reddito per coloro che svolgono alcune attività.”

Così il ministro Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento al convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”, promosso da Coldiretti e Fondazione UniVerde

“Per riuscire in questi obiettivi servono risorse economiche e serve tornare a far percepire al mondo della finanza, al mondo dell'economia, al mondo del sistema bancario, l'approccio corretto allo sviluppo della loro impresa. Credere nel mondo agricolo, tornare a credere nel mondo dello sviluppo agricolo, alla compatibilità tra esperienze innovative e mondo agricolo può essere un buon affare per i fondi e per le banche.

Non credo mai che i fondi o le banche abbiano come prima regola del loro statuto la solidarietà e il volontariato: sarebbero associazioni di volontariato vocate anche all'impresa. Io credo che le banche abbiano il dovere di fare impresa e noi vogliamo fare investire il sistema bancario -come stiamo facendo- nell'agricoltura.

Stessa cosa può essere per il sistema fondiario: invece che avere un business che viene regolato da speculazioni finanziarie anche di carattere internazionale, dobbiamo ritornare all'investimento nell'economia reale dando condizioni di vantaggio.

Il Governo ha, insieme alle altre istituzioni, l'obbligo di darsi questo obiettivo: rendere allettante l'investimento in Italia. Il motivo deve essere una stabilità maggiore rispetto agli altri luoghi di investimento, ci deve essere un sistema fiscale che sia adeguato. Deve essere un meccanismo di incentivazione teso non all'assistenza ma all'incentivazione delle produzioni perché solo creando ricchezza tu sei in grado di restituire all'economia reale un dato economico che sia solido anche per chi investe su questi settori.

La nostra rotta è produrre energia rinnovabile senza danneggiare altri settori economici. Credo sia una rotta saggia, che peraltro è una rotta che già era stata intravista da altri perché sul fotovoltaico la normativa (la 199 del 2021) che prendeva atto del rischio dell'indebolimento di un sistema, quello agricolo, sostituito da un sistema di produzione energetica che lo cancellava, era una legge saggia, scritta però in maniera devastante. Una legge che diceva che rapidamente dovevi frenare questo tipo di sviluppo e che dopo quattro quattro anni non ha individuato le aree idonee. È scritta male.

Per capirci, anche se tu fai tutto quello che la legge prevede, non c'è un freno rispetto a un modello che è un modello non regolato. E io credo che le regole ci debbano essere e delle regole le abbiamo messe partendo però da risultati. Il ministero dell'Agricoltura è l'unico ministero che ha anticipato di sei mesi il target di riferimento per la produzione di energia rinnovabile.

Abbiamo aumentato l'intervento pubblico, la capacità di produzione di energia, mettendo in condizione di interpretare l'autoconsumo come un autoconsumo di comunità più ampio e non legato alla singola azienda. Perché chiunque conosca le produzioni agricole sa che l'utilizzo dell'energia in una singola azienda è un utilizzo variabile, non c'è una standardizzazione dell'utilizzo. Allora l'impianto per l'autoconsumo della singola azienda rischia di non essere calibrato su una gestione annuale. Se invece lo colleghi a una più diffusa produzione energetica della quale possono fruire più aziende assorbi la costruzione di impianti più rilevanti e questo ha portato il risultato di partire da 375 megawatt previsti di produzione di energia rinnovabile da parte di imprenditori agricoli a un gigawatt.38 di produzione energetica senza togliere un metro quadro di terreno agricolo alla produzione alla quale è destinato.

Gli agricoltori vengono agevolati fiscalmente perché hanno un ruolo sociale che è quello della produzione di cibo e della manutenzione del territorio. Altrimenti sarebbero dei privilegiati rispetto agli altri.

Ora, se tu cambi e vuoi fare del tuo terreno agricolo un terreno di produzione energetica che però impedisce la produzione agricola, stai facendo un'altra cosa e devi cambiare la destinazione d'uso. Questo abbiamo prescritto rispetto all'incapacità di definire aree idonee. Un articolo cinque che dice "si può fare quello che hanno fatto altri migliaia di imprenditori, produrre energia rinnovabile senza togliere suolo" oppure utilizzando quegli impianti che rendono compatibile la produzione agricola con la produzione energetica. Io credo che sia quella la sfida.

Mi è stato risposto ma costano di più. Io non sono contrario al profitto, ci mancherebbe altro. L'impresa è garantita dalla Costituzione, ma il profitto deve essere giusto e rispettoso soprattutto anche del profitto dell'economia della tua nazione in generale. E allora uno può avere un po’ meno profitto, che è sempre un profitto esistente, perché se c'è chi utilizza altre modalità significa che anche lì fa profitto. Ne fai un po di meno senza danneggiare l'ambiente, che è quello che abbiamo codificato nell'articolo cinque vietando l'installazione di pannelli a terra, rispettando alcune regole di principio che però abbiamo: la prima che non violiamo il patto con i cittadini (se un cittadino ha fatto la domanda nei tempi e ha investito su quella modalità, quella deve essere da parte dello Stato una certezza, se cambi la regola non gli puoi cambiare l'affidamento). La seconda, ovviamente, è il rispetto delle domande del PNRR per non perdere nemmeno un centesimo del piano. La terza è ovviamente guardare alle aree agricole definite tali in termini urbanistici, ma che non sono in grado di produrre cibo, non sono aree fertili e su quello ovviamente continuerà ad essere consentita l'installazione.

Quindi l'obiettivo nostro è certamente incentivare le produzioni agricole principalmente per quella autonomia, quella certezza di filiera che garantisca gli agricoltori nel loro ruolo fondamentale sociale, riconosciuto dall'Europa, riconosciuto dalla nostra normativa, negato solo da qualche folle che ha messo in contrasto l'agricoltura e l'ambiente come elementi discordanti e l'agricoltore come un soggetto da punire e indirizzare o come minimo da educare attraverso la PAC che serviva a garantire il reddito agli agricoltori.”