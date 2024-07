Fotovoltaico, Lollobrigida: triplicata produzione energetica senza togliere terreno a produzione. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Pensiamo che il nostro governo ha chiarito che la produzione di energie rinnovabili è compatibile con l'agricoltura e bisogna evitare speculazioni. Quello che è avvenuto in questi anni è qualcosa che noi non abbiamo condiviso, che in realtà non hanno condiviso a chiacchiere anche le altre forze politiche, normando negli anni, ma mai applicando normative che mettevano in condizione di produrre energia senza togliere terreno agricolo alla produzione a cui è destinato.

Nell'ultimo decreto agricoltura, nell'articolo 5 abbiamo sancito un principio, che è quello che se un terreno è agricolo, è un terreno che deve produrre, altrimenti se fa altro, se produce qualcosa di diverso dalle derivazioni della produzione agricola, deve essere definito in altro modo e tassato in altro modo.

Di contro, il nostro Ministero è leader nei progetti del PNRR nella produzione di energie rinnovabili. Siamo l'unico Ministero che ha anticipato di sei mesi i target e gli obiettivi posti dalla Commissione europea per la realizzazione di impianti legati all'agrivoltaico, al fotovoltaico sui tetti, non togliendo nemmeno un metro di terreno alla produzione agricola, abbiamo triplicato la produzione energetica".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, a margine del convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”, promosso da Coldiretti e Fondazione UniVerde.

Risultati eccezionali che dimostrano come, un governo che ha le idee chiare riesce a raggiungere tutti gli obiettivi, contestualmente, riuscendo a migliorare l'ambiente ma anche a garantire le produzioni.

Abbiamo stabilito quali sono le indicazioni di divieto di utilizzo di alcuni tipi di impianti, dopo di che è da quattro anni che si dovevano approvare le aree idonee. Il nostro Ministero velocemente ha dato una indicazione, ovviamente segnalando anche lì una puntualizzazione rispetto alla tipologia di terreni, quelli che sono produttivi per buon cibo devono restare tali o cambiare la destinazione d'uso in termini urbanistici. Poi ci sono terreni definiti invece urbanisticamente agricoli che però non possono produrre, le ex cave, le cave, i luoghi non bonificati, le aree che sono vicino al sedime ferroviario o quello autostradale, che possono essere invece utilizzati per produrre energia rinnovabile.

Abbiamo specificato anche che salvaguardavamo gli interventi del PNRR e abbiamo salvaguardato anche gli impegni già assunti perché persone che si affidano allo Stato secondo regole in essere non possono essere danneggiate. Si tratta di pochi impianti rispetto alla mole di domande previste e soprattutto alla scelta che alcuni imprenditori facevano, che non era dovuta all'impossibilità di fare impianti compatibili con l'agricoltura, ma cercavano di massimizzare il profitto. Noi crediamo che il profitto sia un elemento corretto nella logica di impresa, ma deve restare nel range del rispetto degli altri interessi di carattere generale".