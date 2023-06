Fotovoltaico, Prandini: Decreto UE supera vincoli precedenti, ma ora intervenire su cessione energia elettrica. VIDEOINTERVISTA

Ci deve essere la figura dell'imprenditore agricolo che continua a svolgere la propria attività ma che può beneficiare delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Per quanto riguarda ciò che è stato autorizzato nei giorni scorsi a livello europeo, per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture delle nostra attività, siamo riusciti a superare tutta una serie di vincoli che avevamo nelle misure precedenti. Abbiamo aumentato in modo particolarmente rilevante quella che sarà la possibilità di partecipare alla contribuzione di carattere economico fino all'80% punto per punto. Oltre a questo possiamo anche intervenire per quanto riguarda non solo l'autoconsumo ma anche tutto ciò che può essere installato per cedere nuovamente l'attività e l'energia elettrica”.

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, a margine dell’evento organizzato da Coldiretti, “Gli italiani e l’agricoltura”, con Noto sondaggi e Fondazione Univerde, in corso oggi a Roma.