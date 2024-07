Fotovoltaico, Prandini: fondamentale avere chiarezza norme per tutelare agricoltura e ambiente. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Noi riteniamo che sicuramente i vantaggi sono quelli di recuperare tutte quelle zone che oggi non sono più utilizzate direttamente dalle imprese agricole e che possono essere vocate anche alla produzione energetica, dunque senza togliere un centimetro a quelli che sono i terreni fertili oggi a disposizione dell'agricoltura italiana. La nostra ambizione è quella di poter produrre più generi agroalimentari e non quella di dover necessitare di importazione di prodotti provenienti da altri paesi e da altri continenti.”

Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine del convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”, promosso da Coldiretti e Fondazione UniVerde

“Questo non vuol dire essere contro le energie rinnovabili o contro il fotovoltaico. È vero esattamente l'inverso. Vogliamo recuperare terreni che oggi sono dismessi, che sono abbandonati come le cave che oggi non vengono più utilizzate, o anche altri terreni che non rientrano più nelle forme di contribuzione, ad esempio dalla Politica agricola comune, già da anni. Partendo però da un principio: che l'Italia oggi è uno dei Paesi a livello europeo che ha consumato più suolo fertile rispetto a tutti gli altri.

Continuare sotto questo punto di vista è il danno più grosso che noi possiamo fare in termini ambientali. E siccome all'ambiente noi teniamo in modo significativo, riteniamo che una giusta regolamentazione di quello che si può o non si può fare sia di fondamentale importanza. Motivo per il quale abbiamo da subito condiviso l'iniziativa del Ministro dell'Agricoltura e del suo dicastero di arrivare finalmente a una normativa che facesse chiarezza sotto questo punto di vista che aspettavamo da anni”