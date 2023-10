Fruit Attraction. Pallottini: Una nostra proposta individuerà processi di aggregazione e un modello di regia pubblica diversa

Italmercati a Fruit Attraction raccoglie la sfida del Ministro Lollobrigida. E prepara una proposta per un sistema con Mercati più forti e competitivi.

“Il Ministro oggi ha evidenziato il ruolo dei Mercati all’Ingrosso come tasselli fondamentali della logistica agroalimentare nazionale grazie anche al lavoro sviluppato in questi anni da Italmercati, ricordando l’efficacia della misura del PNRR che ha riconosciuto il know – how delle nostre strutture proprio in questo ambito – sottolinea Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, presente a Madrid-. Lollobrigida ci ha però detto chiaramente che serve un efficientamento del sistema che porti alla realizzazione di strutture più ampie, fortemente integrate con gli altri players della logistica, con fatturati e investimenti superiori a quelli realizzati fino ad oggi, capaci di competere a livello internazionale.

Il modello francese e spagnolo insegna che questo è possibile ed è per questo che nelle prossime settimane presenteremo al Ministro una proposta che individui processi di aggregazione nonché un modello di regia pubblica diversa, portando progressivamente le competenze sui Mercati nell’ambito degli Assessorati all’Agricoltura, favorendo così un maggior coordinamento tra Stato e Regioni nel nostro settore”.

Lollobrigida a Fruit Attraction ha visitato gli stand dei singoli Mercati e di Italmercati.

“Avere un Ministro per un’intera giornata ad una Fiera importante come questa, rappresenta un elemento di novità. Un ulteriore segnale di interesse al nostro settore che apprezziamo in modo particolare – conclude Pallottini -. Italmercati oggi è il soggetto che rappresenta i principali Mercati italiani ed è in grado di metterli a confronto con l’intero sistema agroalimentare italiano. Ecco perché abbiamo tutti gli strumenti per proporci come interlocutori credibili e affidabili rispetto alle nuove sfide che il Ministro ha lanciato oggi a Madrid”.