Frumento, Di Domenico (Ismea). Difficile fare previsioni, dinamiche legate ad evoluzione del conflitto. VIDEOINTERVISTA

"Attualmente il mercato del frumento ovviamente è la cronaca principale, soprattutto per quelle che sono state le dinamiche dei prezzi al consumo della pasta." - dichiara Michele Di Domenico, Responsabile Ufficio Filiere e Monitoraggio dei Mercati dell'ISMEA.

“Siamo in una fase in cui i prezzi all'origine, per quanto riguarda il frumento duro, sono da diversi mesi in diminuzione. E' ancora difficile fare delle previsioni per ciò che attiene il futuro, le campagne sono appena iniziate anche se un minimo di tensioni su quello che saranno la prossima campagna 2023-24 si iniziano a intravedere. Essenzialmente sono delle stime leggermente al ribasso sulle produzioni mondiali di frumento duro, meno 0,9% e anche sulle scorte le previsioni soprattutto del duro non sono ottimistiche. Un po meglio le previsioni sul versante invece del frumento tenero per il quale ci si attende una campagna in contrazione rispetto però al all'ottima campagna precedente. Anche qui un lieve ridimensionamento delle scorte ma che non dovrebbe portare degli shock sui fondamentali. Tutto da vedere poi sarà anche la situazione geopolitica con il ruolo che giocheranno Russia e Ucraina sul sull'evoluzione del conflitto."