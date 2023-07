Future Food Institute, nasce a Pollica la prima Accademia Italiana sui Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione

Future Food Institute, l'ecosistema internazionale presieduto da Sara Roversi e Food for Mind, la più grande rete italiana di ambulatori sui Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione, fondata dal Prof. Leonardo Mendolicchio, lanciano lo spin off “Peter DAN”.

Si tratta di un'alleanza tra il mondo clinico, medico, psichiatrico e psicoterapeutico da una parte ed il mondo dell'approccio olistico, del pensiero sistemico applicato al cibo, della rete globale multistakeholder dall'altra.

Questa alleanza confluisce nella costruzione sinergica di un nuovo modello di benessere: quello dell'ecologia integrale, applicata dal Future Food Institute già dal 2020, a Pollica, comunità Emblematica Unesco della Dieta Mediterranea, e al tessuto imprenditoriale, culturale, territoriale, storico, istituzionale, sociale del Cilento, area iconica proprio per la salute, l'algoritmo della longevità e il concetto di cura ed educazione alla cura.

"Il Comitato economico e sociale europeo ha raccomandato formalmente alla Commissione Europea di dichiarare il 2024 l'anno europeo della salute mentale. - sottolinea Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute - La necessità di questa centralità, arriva dopo il trauma della pandemia che ha fatto aumentare esponenzialmente i casi di malattie mentali, ormai sdoganati rispetto ad un anacronistico stigma che ne caratterizzava la gestione in passato. La crisi climatica, mai così presente come in questa estate rovente, inasprisce notevolmente il bisogno di ridare priorità alla salute. È tempo di star bene. È tempo di educarsi a star bene. È tempo di formalizzare la quarta dimensione della sostenibilità nelle nostre esistenze, cioè quella interiore, mentale e di una coscienza che ha bisogno di guarire, per guarire tutto il resto compreso il clima".

Partire dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione significa quindi partire da tale dimensione interiore.

Peter DAN, nome suggestivo iconico di trasformazione e immaginazione, si articola nella costituzione della prima Accademia Italiana sui DAN con sedi a Pollica e Milano; e in iniziative finalizzate a co-creare esperienze di cura con i degenti e le degenti affetti da DAN; nonché con programmi di innovazione finalizzati a sperimentare l'applicazione della tecnologia alla nutrizione di precisione, in chiave data driven.

Pollica, nella strategia per il 2050 della Presidente Roversi e del Sindaco Pisani, aggiunge così un ulteriore, importante tassello, al processo di ecologia integrale, unendo sotto la lente di One Health promossa dall'Onu (salute unica della persona, degli animali e del Pianeta), la storia di questo territorio sano dove persona e natura convivono in un equilibrio prezioso e da preservare, dove Parmenide ha teorizzato già tutto quanto oggi dovremmo sapere per guarire e dove lo stile di vita mediterraneo è un patrimonio dell’umanità.

Per il coordinamento di Peter DAN è stata scelta la Chief of Social Mission del Future Food Institute, Claudia Laricchia, sottolineando così l'importanza dell'approccio legato alla quarta dimensione della sostenibilità e dell'impatto sociale e quindi anche ambientale del programma, a partire dai giovani. Non a caso, Peter DAN è stato co-ideato con 2 ventenni: un giovane talento della missione sociale del FFI e una giovane paziente di Food for Mind. La maggior parte degli oltre 3 milioni di persone che soffrono di DAN sono infatti giovani ed è da loro che si parte, ma soprattutto è con loro che si sta costruendo un futuro finalmente sano e salubre.