G20, Lollobrigida: biodiversità ricchezza, immaginare strategia tutela

La biodiversità è una ricchezza per l’Italia. Costruire una rete di aree protette, ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini e attuare una politica attenta alla forestazione. Sono questi i tre pilastri sui quali vogliamo immaginare una strategia di tutela. Il Piano europeo di sviluppo agricolo comune definisce la biodiversità una caratteristica essenziale del nostro sistema agroalimentare, perché garantisca anche una ricchezza qualitativa dei nostri prodotti alimentari”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo alla riunione dei Ministri dell’agricoltura del G20 in corso a Hyderabad in India.

“Con il Piano strategico, che sostiene attività di recupero, di caratterizzazione, di conservazione delle razze animali e delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare, abbiamo investito 135 milioni per raggiungere questi obiettivi. Oltre 217 milioni sono stati stanziati per la tutela degli impollinatori. Abbiamo diminuito in maniera radicale gli antibiotici per evitare la resistenza antimicrobica nelle specie animali”, ha aggiunto il ministro Lollobrigida.

“In Italia c’è stato un aumento significativo delle foreste e la nostra Nazione vanta una norma, la legge Serpieri di cui ricorre proprio quest’ anno il centenario, per la tutela di questo patrimonio e per la lotta al dissesto idrogeologico. Bisogna però coniugare sostenibilità ambientale e tutela delle biodiversità con i potenziali benefici economici diretti e indiretti che derivano da questo settore. È stato calcolato che da questo comparto si potrebbero creare oltre 150mila posti di lavoro tra diretti e indiretti”, ha spiegato Lollobrigida.

“Il G20 è un'occasione strategica per discutere e promuovere tutte quelle attività volte a garantire agricoltori, allevatori e pescatori che sono i primi ambientalisti. Tematiche che saranno approfondite dal 24 al 26 luglio a Roma, nel corso Conferenza sulla sicurezza alimentare presso la FAO”, ha concluso il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.