G7 agricolo, Lollobrigida: a Siracusa vetrina nostro sistema per guidare sicurezza alimentare internazionale

"Tentare valorizzare le innovazioni tecnologiche come le Tea? Voglio esprimere la mia solidarietà rispetto all'attentato di eco terroristi al campo sperimentale autorizzato dall'Europa, che ci avrebbe permesso di rispondere anche alle questioni legate al riso e che cercheremo però anche in questo decreto di garantire nella sua prosecuzione, perché l'Italia non si ferma rispetto a chi compie atti di quella natura, ma allo stesso tempo anche contrastare quelle derive che vorrebbero trasformare il nostro modello di produzione alimentare, che è anche garante dell'ambiente e del territorio, in qualcosa di diverso".

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida rispondendo in aula del Senato all'interrogazione di De Carlo, Malan, Pogliese, Amidei, Ancorotti, Fallucchi e Maffoni sui temi in discussione al G7 agricoltura e pesca di Siracusa nel settembre 2024.

"Qualcuno ha immaginato che potessimo avere un futuro in cui i terreni agricoli potessero ospitare pannelli che impediscono la produzione, per finanziare energia dei laboratori che producono cibo. Non è il mondo a cui noi ci arrenderemo. E su questo proprio nel G7 ci sono state parole importanti. Già a Savelletri, a Brindisi, dove in una regione straordinaria come la Puglia, il Presidente Meloni ha riportato al centro ancora una volta il sistema di produzione agricola, la protezione dell'ambiente, nell'ambito di uno sviluppo del piano Mattei che ci mette in condizione di considerare l'Africa il continente con più risorse, con più ricchezza.

Tra le tra la questa ricchezza c'è la popolazione dell'Africa, particolarmente giovane che deve essere sostenuta da aiutata per uno sviluppo che garantisca autosufficienza alimentare ma che garantisca anche ricchezza attraverso la valorizzazione dei loro prodotti, sulla base di tecnologie e di formazione che, i paesi più sviluppati e democratici devono offrire, in una partnership che non sia né caritatevole né predatoria come in passato è avvenuto, ma che permetta, come Mattei fece, di trattare l'Africa in pari condizioni rispetto a come l'Europa tratta le altre nazioni del suo consesso.

Abbiamo scelto Siracusa, il luogo della tradizione, luogo della scoperta della cultura per la nostra Italia che ci permetterà di garantire una discussione che proseguirà e metterà a confronto i paesi partecipanti al gruppo del G7, con i paesi africani, con una parte dei paesi africani che parteciperanno direttamente e con le grandi organizzazioni mondiali, per un piano strategico e degli obiettivi precisi in merito alle sementi, alla formazione, alla formazione dei giovani.

Abbiamo però voluto affiancare al G7, della durata tre giorni, altri giorni, durerà dal 21 al 29 settembre a Ortigia e avremo la più grande esposizione del sistema agricolo e agroalimentare che in Italia si sia svolta probabilmente negli ultimi decenni, per la centralità di quella regione, ma vedrà la partecipazione delle regioni delle grandi imprese, della grande qualità italiana, perché è la vetrina del nostro sistema, guida per una politica di sicurezza alimentare che non sia risolta con cibo per tutti, ma con buon cibo per tutti, al di là della ricchezza e del censo. Li si potrebbe permettere sempre a un'alimentazione ottimale, condannando magari gli altri a mangiare cose che noi riteniamo invece disprezzabili e che riteniamo non debbano essere considerate cibo ma eventuale carburante per andare avanti".