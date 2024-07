G7 agricoltura, Caretta (FdI): Italia vetrina per agroalimentare nel mondo

“Il G7 dell’agricoltura guidato dall’Italia per il 2024, dal Ministro Lollobrigida, rappresenterà una novità assoluta, perché tratterà non solo i temi dell’agricoltura, ma anche quelli della pesca, in un G7 agricoltura e pesca che costituirà un unicum nell’ambito di questi forum di discussione. Una ministeriale per parlare di futuro, sovranità alimentare e qualità, temi che come Fratelli d’Italia e Governo Meloni abbiamo sempre portato avanti con grande convinzione in tutti i consessi internazionali. Sin dall’insediamento del Governo l’impegno è stato incentrato a riportare agricoltori e pescatori al centro dell'agenda politica e adesso abbiamo l'occasione di farlo su scala globale. A conferma di questo nostro impegno, come annunciato dal Ministro Lollobrigida, il G7 sarà accompagnato da un’esposizione di eccellenze agroalimentari italiane che saranno poste in una vetrina di assoluta eccellenza, con visibilità in tutto il mondo. Per una settimana, Siracusa e l’isola di Ortigia, diventeranno il centro mondiale delle politiche agricole e della pesca.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio