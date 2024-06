G7 agricoltura, De Carlo (FdI): occasione per spiegare la nostra visione del settore

“Il G7 agricoltura che si svolgerà nel terzo fine settimana di settembre 2024 a Siracusa, nell'isola di Ortigia, sarà l’occasione mondiale per parlare del futuro di questo settore e anche per spiegare quale sia la nostra visione dell’agricoltura. Una materia, questa, che con il governo Meloni è tornata centrale dopo decenni in cui l’ideologia pseudo ambientalista ha relegato gli agricoltori in un ruolo marginale. Oggi siamo sempre più convinti che l’agricoltura debba essere centrale per produrre di più e meglio e per far sentire gli agricoltori parte di un sistema produttivo in cui le tradizioni sono il nostro futuro perché le tradizioni non sono altro che innovazioni che ce l’hanno fatta. E questo in una ottica di sviluppo anche per i paesi africani che parteciperanno a questo summit perché vogliamo che il Piano Mattei dia i suoi buoni frutti”.

Lo ha dichiarato nel corso del question time il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.