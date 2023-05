G7, Lollobrigida: Ricerca e innovazione per garantire sostenibilità economica e ambientale. Produzione cibo sia basata su qualità

"Il G7 organizzato in Giappone ha rappresentato un importante momento di confronto per avviare una proficua collaborazione tra gli Stati più industrializzati del mondo allo scopo di riflettere sul modello di agricoltura da promuovere nei prossimi anni. La cooperazione internazionale è, infatti, determinante per affrontare la grave crisi internazionale e programmare iniziative comuni sul tema della sicurezza alimentare con misure concrete e sostenibili

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time al Senato.

"Al tavolo congiunto con i ministri dell'Agricoltura è stata da tutti condivisa l’esigenza di rimettere l’agricoltura al centro degli interessi dei giovani, di instaurare un costante confronto sugli usi più avanzati della tecnologia in agricoltura, di condividere i risultati della ricerca scientifica e garantire la sostenibilità ambientale connessa a quella economica.

In quell’occasione ho portato le nostre proposte per programmare una strategia di produzione del cibo in quantità sufficienti, ancorata al principio della qualità; la qualità dei prodotti, che costituisce da sempre il punto di forza del settore agricolo italiano, può diventare strumento di crescita per gli Stati più deboli, che hanno disponibilità di risorse, ma non sanno come utilizzarle.

Per me è stata, inoltre, l’occasione di promuovere i nostri prodotti enogastronomici e ho avuto la possibilità di donare ai rappresentanti della Nazioni presenti il nostro olio, il nostro vino e altre nostre produzioni di qualità.

Ho avuto, inoltre, diversi incontri bilaterali.

In particolare, con il Ministro giapponese ho trattato il tema del superamento del blocco alle importazioni della carne suina italiana, al fine di velocizzare le procedure di ripresa del commercio, ricevendone ampie assicurazioni.

Nel confronto sulle strategie per la sicurezza alimentare che ho avuto con la collega del Canada, ho ribadito la posizione italiana contro gli alimenti standardizzati e a favore del cibo di qualità per tutti.

Ho riscontrato grande collaborazione sul tema del contrasto ai falsi prodotti italiani e della difesa delle indicazioni geografiche da parte del viceministro del Regno Unito.

Nell’incontro abbiamo condiviso la necessità di sostenere tutte le popolazioni del mondo con azioni concrete di sviluppo attraverso la ricerca e la cooperazione, nonché supportare l'Ucraina con tutti gli strumenti possibili.

Abbiamo, infine, posto all’attenzione di tutti i colleghi la necessità di garantire agli Stati in via di sviluppo, e, in particolare agli Stati africani, il massimo sostegno per sviluppare l’attività agricola nei loro territori e favorire processi di trasformazione che li mettano in condizione di sfruttare appieno le loro potenzialità (ricordo che in Africa è presente il 65% del territorio arabile di tutto il pianeta) realizzando prodotti di qualità che, per il loro valore aggiunto, possano essere distribuiti anche nei mercati delle Nazioni più ricche.

Importanti appunti attendono l’Italia.

Grazie all’impegno del Ministro Tajani, l’Italia ospiterà dal 24 al 26 luglio prossimi, l’evento delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari Food Systems Stocktaking Moment, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Il prossimo anno l'Italia avrà l'onore e la responsabilità di guidare il G7 dei Ministri dell'Agricoltura. Lavoreremo per essere all'altezza delle sfide su innovazione, ricerca, investimento su giovani, sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Dopo la pandemia e l'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo tutti più consapevoli che ricerca e innovazione devono viaggiare insieme per garantire sostenibilità, sia economica sia sociale.

L'Italia sosterrà una strategia che garantisca sicurezza alimentare contrastando gli sprechi e aumentando le produzioni, promuovendo la sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari, l’innovazione e la ricerca scientifica in agricoltura, la diversificazione delle filiere alimentari e la collaborazione fra il settore pubblico e quello privato.

Vogliamo essere protagonisti sulla scena internazionale e avere un ruolo trainante nella definizione delle strategie per il raggiungimento dell’obiettivo fame zero, per la sostenibilità del settore agricolo e per la lotta ai cambiamenti climatici.

In relazione alla futura Presidenza italiana del G7, abbiamo avviato un processo di consultazione al fine di identificare le priorità da porre al centro del dibattito. Tale consultazione ha lo scopo di fare del G7 Agricoltura un’occasione di dibattito non soltanto per i Ministri dell’agricoltura dei Paesi del G7 ma anche per gli agricoltori, gli scienziati, i cittadini e tutti coloro che possono dare un contributo nel costruire un percorso sostenibile per avere nel 2050 agricoltori più forti dal punto di vista economico e in grado di dare un contributo positivo all’ambiente.