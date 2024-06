G7. Ministro Lollobrigida inaugura Padiglione Made in Italy a International Media Centre di Bari

Oggi, 11 giugno, alle ore 16.30 all’interno della Fiera del Levante di Bari presso l'International Media Centre, allestito in occasione del G7, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, presenterà alla stampa lo spazio dedicato ai prodotti Made in Italy DOP e IGP. In questa area i giornalisti potranno degustare alcuni tra i prodotti certificati più rappresentativi della Puglia e dell’intera Nazione. Le degustazioni saranno realizzate e guidate dai Consorzi di tutela con la collaborazione di Origin Italia, con il contributo degli studenti dell’Istituto professionale “Domenico Modugno” di Polignano a Mare e dei sommelier della FIS - Fondazione Italiana Sommelier. Inoltre, in occasione dell’inaugurazione di questo spazio, verrà presentata un’edizione speciale in lingua inglese dell’Atlante Qualivita-Treccani, “G7 Italia 2024”, realizzato da Fondazione Qualivita e edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Italia – Treccani con il supporto del Masaf, scelto dal Governo Meloni come uno dei doni per i Capi di Stato dei Paesi che parteciperanno al G7 in programma in Puglia. Sarà presente il Direttore della Fondazione Qualivita, Mauro Rosati.