Gardini (FdI): Masaf promuove la sicurezza in agricoltura

"La riduzione degli incidenti e delle morti sul lavoro in agricoltura è una priorità assoluta, che passa anche dalla modernizzazione degli strumenti utilizzati dai nostri agricoltori. Proprio in questo ambito si inserisce il ‘bando Isi 2024 Agricoltura’ - presentato oggi in conferenza stampa dal ministro Francesco Lollobrigida assieme ai vertici di INAIL - che porta da 35 a 90 milioni le risorse messe a disposizione per l'acquisto di macchine agricole più sicure. Un intervento che si somma ai 400 milioni previsti dal Pnrr per l’acquisto di mezzi agricoli, e i 225 investiti nel settore dallo stesso ministero. Un cambio di passo rilevante, che dimostra l’impegno concreto del ministro Lollobrigida nella lotta contro gli infortuni e i morti sul lavoro. Continua quindi il percorso di valorizzazione e rinnovamento del comparto agricolo, un processo che deve guardare alla produttività, all’efficienza e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di coloro che rendono grande questo settore.”

Lo dichiara Elisabetta Gardini deputato FDI e Vicecapogruppo