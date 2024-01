Gates compra terreni, Zuckerberg punta su zootecnia. Per big dei Data cibo sintetico per tutti e quello vero solo per i ricchi

La popolazione mondiale deve passare al consumo di carne sintetica e ad una dieta vegetale per contrastare il cambiamento climatico e puntare sulla sostenibilità, ma i “big” mondiali dei data intanto investono su terreni agricoli e sulla produzione di carne tradizionale di altissima qualità – e dal costo proibitivo -. Cibo sintetico per tutti, cibo di qualità per pochi.

Mark Zuckeberg, fondatore di Facebook e attualmente quinto uomo più ricco del mondo, ha appena pubblicato un post in cui spiega come abbia iniziato ad allevare bestiame nel suo Ko'olau Ranch di Kaukai, isola delle Hawaii. Il suo obiettivo è “di creare una delle carni bovine di più alta qualità al mondo. I bovini sono Wagyu e Angus e cresceranno mangiando farina di macadamia e bevendo birra che coltiviamo e produciamo qui al ranch. Vogliamo che l'intero processo sia locale e integrato verticalmente”.

Su quali razze sta investendo? Waygu è un bovino di origine giapponese, caratterizzato da carni “marmorizzate” da grassi distribuiti all’interno delle masse muscolari, che le rendono tenere e saporite. Questi capi vengono inoltre alimentati con particolare attenzione e massaggiati con birra.

La Aberdeen Angus è invece un bovino di origine scozzese, anche questo contraddistinto dalla marezzatura delle fibre muscolari, di estremo pregio. Le due carni hanno un costo di allevamento elevato e un prezzo di vendita proporzionato, tanto da essere accessibili solo alla fascia alto spendente dei consumatori abituali, una percentuale davvero minima della popolazione mondiale.

Così, come riporta il rapporto di EAT- Lancet, mentre i normali cittadini dovrebbero impegnarsi nel seguire sistema alimentare sostenibile, pena in caso contrario di “lasciare ai nostri bambini un pianeta degradato”, quindi adeguarsi ad un regime di dieta unica e puntare sul consumo di alimenti sintetici, inclusa la carne, le persone più ricche del pianeta investono sull’agroalimentare tradizionale.

Nel corso degli ultimi anni Bill Gates, fondatore di Microsoft e settimo uomo più ricco, ha contemporaneamente investito milioni di dollari per lo sviluppo della carne sintetica e acquistato, per 171 milioni di dollari, 14,500 acri di terreno agricolo nella parte meridionale di Washington, arrivando a possedere un totale di 268 mila acri, divenendo il maggior agricoltore degli Stati Uniti con l’equivalente di quasi 1100 kmq.

Oggi le grandi multinazionali e i maggiori fondi di investimento mondiali spingono la finanza verso una duplice direttrice, il controllo dei dati – che include anche lo sviluppo dell’intelligenza artificiale – e la gestione della produzione Primaria. Entrambi gli elementi sono diventati chiavi di volta in termini strategici e geopolitici, come ha dimostrato il recente conflitto in Ucraina, tramutandosi in potenziali armi che i colossi globali, dotati di fatturati maggiori di molti paesi sviluppati, possono utilizzare come strumenti di pressione e controllo.

Imporre una dieta universale, attraverso una campagna informativa che sfrutta capacità economiche impossibili per i singoli stati, permetterebbe di concentrare il controllo della produzione agricola e zootecnica nelle mani di pochi, con il conseguente rischio di distruggere il tessuto economico e sociale sia nei paesi più sviluppati, sia in quelli che stanno cercando di trovare una propria strada verso la sovranità alimentare. Milioni di produttori agricoli rischierebbero così di tornare verso una sorta di latifondo, caratterizzato da grandi proprietari e da una nuova mezzadria che cancellerebbe i piccoli proprietari, impossibilitati a rispondere a costi di gestione e mezzi nettamente sbilanciati.

Nick Estes, professore presso il Dipartimento di studi americani dell'Università del New Mexico a The Guardian, ha sottolineato che già oggi l'1% delle aziende agricole del mondo controlla il 70 per cento dei terreni agricoli del Pianeta.

Del resto, la “soluzione” era già stata delineata da Bill Gates nel 2018, proponendo una formula vincente: “Non credo che gli 80 paesi più poveri mangeranno carne sintetica. Penso invece che tutti i paesi ricchi dovrebbero passare alla carne sintetica al 100%. Ci si può abituare alla differenza di gusto, e l'affermazione è che la renderanno ancora più gustosa col tempo". Quindi cibo sintetico per le popolazioni dei paesi sviluppati – ma non per i ricchissimi, che potranno continuare a gustare carne di altissimo pregio – e dieta vegetale e unica per quelli più poveri.

Tutto questo con l’estrema conseguenza di vedere depauperato il bene Primario e di perdere sovranità alimentare per essere sempre più dipendenti da pochi privati, cancellando la sostenibilità sociale ed economica in nome di una ideologia ambientalista che poco o nulla a che fare con la reale salvaguardia del pianeta.